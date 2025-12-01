Cerrar X
EH_UNA_FOTO_15_4c381f0f71
Américo Villarreal destaca avances en seguridad pública

El mandatario estatal afirmó que el objetivo de las reuniones establecidas con diputados es para identificar áreas de oportunidad y proponer nuevas leyes

El Gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, afirmó que se trabaja diariamente en materia de seguridad pública

Durante una reunión en la sede del Congreso del Estado, se llevó a cabo la mesa de seguridad para compartir con las y los legisladores las acciones implementadas en esta área.

“Es crucial mantener la coordinación en seguridad para estar atentos a las inversiones especialmente en inteligencia, y en cada vez ser más precisos en las condiciones que se van modificando en el entorno del progreso social y de las condiciones que en algún momento nos toca vivir en la relación entre México y Estados Unidos, como sabemos, había otro tipo de condiciones cuando había grandes flujos migratorios o repatriaciones sin orden y el huachicol fiscal”, dijo Villarreal Anaya, quien agregó: 

“Y todo eso ha ido quedando en una forma acortado y se dan modificaciones en el entorno de los comportamientos sociales de los que debemos de estar atentos para mantenernos siempre como una sociedad que se mantiene dentro del estado de derecho”, señaló. 

El Gobernador enfatizó que el objetivo de estas reuniones es principalmente mantener a las y los diputados informados sobre las iniciativas en la mesa de seguridad, donde se identifican áreas de oportunidad para modificar el marco legislativo y proponer nuevas leyes en Tamaulipas.

“Es fundamental acortar las condiciones que podrían favorecer actos delictivos y fomentar comportamientos sociales positivos. Un ejemplo de esto es la reciente consideración de que portar ponchallantas en vehículos se considere un delito, facilitando así su atención. Asimismo, se han implementado restricciones en la recepción de cobre en los centros de reciclaje, dado que su extracción suele estar vinculada a la destrucción de instalaciones públicas o privadas”, añadió.

Villarreal Anaya también mencionó la convocatoria de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para una movilización en el Zócalo capitalino el próximo sábado 6 de diciembre. Este evento busca conmemorar el compromiso con la transformación humanista del país, especialmente en la lucha contra la pobreza.

“Seguimos avanzando con el apoyo de la presidenta del Gobierno federal, con proyectos sustentados para Tamaulipas. Estamos por concluir el gasoducto de Reynosa, y esperamos la visita de la presidenta para poner en operación la dirección general de aduanas en Nuevo Laredo, así como los hospitales IMSS Bienestar en Ciudad Madero y el ISSSTE en Tampico. También estamos por finalizar la carretera Tula-Ocampo y otros proyectos en desarrollo”, concluyó el Gobernador.


