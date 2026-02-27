Américo destaca avance en seguridad, pese a tensión en frontera

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, aseguró que los indicadores oficiales en materia de seguridad muestran una disminución significativa en los homicidios en la entidad; sin embargo, reconoció que en municipios como Reynosa aún persisten actividades delictivas que se desarrollan en un ambiente de tensión y temor para la población.

Al ser cuestionado sobre la situación actual de seguridad en el estado —particularmente en la zona fronteriza—, el mandatario explicó que su administración se guía por los indicadores de gestión y desempeño que se miden a nivel nacional por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los cuales permiten evaluar si las acciones implementadas están dando resultados.

“Hay grandes indicadores de gestión y de trabajo que son medidos a nivel nacional y es una forma en que nosotros nos orientamos para saber si nuestro trabajo está siendo adecuadamente ejecutado y de esa forma podemos percibir nuestra función”, expresó.

Villarreal Anaya recordó que, al inicio de la actual administración estatal, se registraban hasta 130 homicidios al mes en Tamaulipas, lo que representaba un promedio de 4.3 homicidios diarios.

“Yo he reiterado, por ejemplo, que al inicio de esta administración había hasta 130 homicidios al mes en Tamaulipas, lo que daba un promedio de 4.3 homicidios por día; si checamos ahora los resultados, en el mes de febrero llevamos 10 homicidios, lo que da .38 homicidios por día”, puntualizó.

No obstante, el gobernador aclaró que la reducción en las cifras no significa que el problema esté resuelto ni que se minimicen los hechos violentos que aún se presentan.

“Eso no quiere decir que no nos encontremos una persona que lamentablemente perdió la vida; lo vemos, lo lamentamos y buscamos cómo seguir acotando que eso no suceda, pero seguimos avanzando”, señaló.

En su mensaje, el titular del Ejecutivo estatal explicó que, conforme se han limitado otras fuentes de financiamiento de los grupos delictivos, se ha detectado un cambio en la dinámica criminal, particularmente hacia el delito de extorsión.

“En esta dinámica de modificación de los comportamientos de los grupos delincuenciales, ahora la percepción es la extorsión. Antes se vivía de otras actividades relacionadas con la migración o con las condiciones de los repatriados; como eso se ha acotado, empieza a crecer la extorsión. Estamos en eso”, afirmó.

Villarreal Anaya hizo un llamado a la ciudadanía a participar de manera activa en la denuncia de los delitos, al señalar que la colaboración social es fundamental para que las autoridades puedan actuar con mayor eficacia.

“Necesitamos también una sociedad participativa y colaborativa, y hay mecanismos para que, a través de los medios de comunicación, ya sea el 089 o la fiscalía digital, se puedan hacer las denuncias correspondientes y el gobierno actuar, porque si no tenemos una denuncia o una orientación hacia dónde actuar, no tenemos una bola mágica para saber qué y en dónde debemos estar presentes”, concluyó.

Comentarios