Autoridades federales vigilan Puente Internacional del Comercio

Fuerzas de seguridad mantienen vigilancia en el Puente Internacional del Comercio Mundial de Nuevo Laredo, ante la amenaza de bloqueos por parte de agricultores y transportistas que se manifestaron este lunes en algunos puntos de Tamaulipas, con peticiones para el gobierno federal.

Ante la posibilidad de que llegaran al cruce fronterizo de carga más importante del país, durante todo el día hubo patrullaje por parte de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano.

Además, la Guardia Estatal cuenta con una caseta en la entrada al Puente Tres, desde la que vigilan la seguridad del área todos los días.

El tráfico de tractocamiones se dio con normalidad tanto en exportación como en importación, y no se registraron largas filas de tráileres ya que hubo agilidad en el cruce.

La operación se dio con total tranquilidad y no se reportaron incidentes.

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