Morena diseña estrategia para candidaturas en 2027

La presidenta del Comité Directivo Estatal del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), María Guadalupe Gómez Núñez, confirmó que la llamada coalición no se “tambalea”, en Tamaulipas y adelantó que durante la realización del Consejo Político Nacional a realizarse este próximo sábado 7 de marzo en la Ciudad de México, se diseñará la estrategia para la elección de candidatas y candidatos a los diferentes puestos de elección popular en Tamaulipas y en el resto del país rumbo al 2027.

De igual manera hizo un llamado a las y los aspirantes en los 43 municipios de Tamaulipas que han manifestado su interés y que ya han levantado la mano para participar en el próximo proceso electoral a que no se aceleren y a esperar los tiempos electorales establecidos por el partido y por la autoridad electoral.

“Para evitar cualquier acción que pudiera resultar en sanciones, porque actuar antes de tiempo estarían incurriendo en la ilegalidad y esa no es nuestra característica”, señaló.

La líder morenista también se refirió a la reciente asistencia del Gobernador Américo Villarreal Anaya a la asamblea informativa del pasado fin de semana, confirmando que fue invitado como primer morenista del estado y como consejero Nacional del partido, encuentro subraya la unidad y el compromiso de la organización política en la preparación para los próximos comicios que de manera oficial se pone en marcha por parte del Instituto Electoral de Tamaulipas, a partir de septiembre próximo.

