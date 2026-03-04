Podcast
Tamaulipas

Morena diseña estrategia para candidaturas en 2027

La dirigencia en Tamaulipas pidió a aspirantes respetar los tiempos electorales y confirmó unidad rumbo a próximos comicios

  • 04
  • Marzo
    2026

La presidenta del Comité Directivo Estatal del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), María Guadalupe Gómez Núñez, confirmó que la llamada coalición no se “tambalea”, en Tamaulipas y adelantó que durante la realización del Consejo Político Nacional a realizarse este próximo sábado 7 de marzo en la Ciudad de México, se diseñará la estrategia  para la elección de candidatas y candidatos a los diferentes puestos de elección popular en Tamaulipas y en el resto del país rumbo al 2027.

De igual manera hizo un llamado a las y los aspirantes en los 43 municipios de Tamaulipas que han manifestado su interés y que ya han levantado la mano para participar en el próximo proceso electoral a que no se aceleren y a esperar los tiempos electorales establecidos por el partido y por la autoridad electoral.

“Para evitar cualquier acción que pudiera resultar en sanciones, porque actuar antes de tiempo estarían incurriendo en la ilegalidad y esa no es nuestra característica”, señaló.

La líder morenista también se refirió a la reciente asistencia del Gobernador Américo Villarreal Anaya a la asamblea informativa del pasado fin de semana, confirmando que fue invitado como primer morenista del estado y como consejero Nacional del partido, encuentro subraya la unidad y el compromiso de la organización política en la preparación para los próximos comicios que de manera oficial se pone en marcha por parte del Instituto Electoral de Tamaulipas, a partir de septiembre próximo.


