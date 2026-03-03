Podcast
Reporte Ciudadano
Tamaulipas

Reynosa rinde homenaje al legado de Mauricio Treviño Garza

El regidor Benito Sáenz Barella lamentó profundamente su fallecimiento y subrayó el impacto que deja su partida dentro del gobierno municipal

  03
  Marzo
    2026

En Reynosa, compañeros de la administración municipal, síndicos, regidores y personal del Ayuntamiento coincidieron en que la ciudad pierde a uno de sus mejores hombres, al referirse a Mauricio Treviño Garza como un servidor público que aportó de manera constante y decidida al beneficio de la comunidad.

El regidor Benito Sáenz Barella lamentó profundamente su fallecimiento y subrayó el impacto que deja su partida dentro del gobierno municipal.

“La verdad es una pérdida bastante grande para la administración municipal, para la Secretaría de Desarrollo Económico; tenía muchos proyectos en puerta, realmente llevando a Reynosa a otro nivel, con una visión mucho más amplia de la que regularmente se puede manejar; lamentamos de veras profundamente el deceso de nuestro compañero Mauricio”, expresó.

Mauricio Treviño Garza deja como una de sus principales tareas pendientes el impulso al empoderamiento de la mujer en los negocios, por lo que quienes trabajaron de cerca con él en esta área señalaron que se buscará dar continuidad a este legado dentro de la actual administración.

En ese sentido, María Luisa Tavares Saldaña, quien colaboró de manera directa en proyectos de desarrollo económico, destacó el enfoque social y formativo que distinguió al exfuncionario.

“Mucho trabajo, mucha tarea, sobre todo con la perspectiva de actualización, desarrollo de tecnologías, poder empoderar a las mujeres, darles la preparación idónea y, sobre todo, que pierdan el miedo a emprender; esa es una gran tarea y él siempre fue impulsor del emprendedurismo”, señaló.

La jornada laboral para el personal del Ayuntamiento se desarrolla de manera distinta tras la partida de uno de sus integrantes, mientras se realizan los servicios funerarios con la presencia de familiares, compañeros y amigos, y trabajadores de las distintas secretarías se esfuerzan por mantener viva la visión de servicio que dejó como herencia Mauricio Treviño Garza.

Durante este homenaje, también se recordó la claridad de su visión para la ciudad y su compromiso con el bienestar social.

“Tenía una visión muy clara de lo que quería para Reynosa, él quería aportar su granito de arena para hacer una mejor comunidad, hacer una mejor ciudad, y creo que lo hizo muy bien durante toda su trayectoria, y los reynosenses se lo reconocen; lo hemos visto desde el día de ayer con muchas muestras de afecto y cariño hacia su persona”, se expresó al destacar su legado.


