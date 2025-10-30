Cerrar X
Anuncian cambio de horario en la frontera; se atrasará 1 hora

Este domingo 2 de noviembre se realizará el cambio de horario en la franja fronteriza de México con EUA. Atrasar una hora el reloj para adaptarse al horario

  • 30
  • Octubre
    2025

El próximo domingo 2 de noviembre se realizará el cambio de horario en la franja fronteriza entre México y Estados Unidos, por lo que los ciudadanos deberán atrasar una hora sus relojes para adaptarse al horario estándar. A las 2:00 de la mañana, el reloj deberá ajustarse a la 1:00 a. m.

Este cambio aplica únicamente en los municipios ubicados en la zona fronteriza, mientras que el resto del país permanecerá con el horario actual. En el caso de Tamaulipas, los municipios que deberán realizar el ajuste son Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros.

El nuevo horario fronterizo tendrá una duración aproximada de cinco meses, periodo durante el cual se mantendrá sincronizado con el horario estándar de la mayor parte de los Estados Unidos, con el objetivo de facilitar las actividades comerciales, laborales y sociales entre ambos lados de la frontera.

Las autoridades recomiendan a la población prepararse con anticipación para evitar contratiempos derivados del cambio de hora. Entre las medidas sugeridas destacan: atrasar el reloj una hora antes de dormir el sábado por la noche, revisar la agenda de compromisos, ajustar citas o reuniones programadas, y tomar en cuenta posibles variaciones en los horarios de transporte público y servicios esenciales.

También se exhorta a mantener una comunicación constante con familiares y amigos para evitar confusiones en encuentros o llamadas programadas.

El cambio de horario es una práctica anual que busca optimizar el uso de la luz natural y mejorar la eficiencia energética, además de facilitar la sincronización horaria con los estados vecinos del sur de Estados Unidos. Con estas medidas, se pretende que la transición se realice de manera ordenada y sin afectar las actividades cotidianas de los habitantes de la región fronteriza.


