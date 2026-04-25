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Tamaulipas

Anuncian corte de agua en Altamira por mantenimiento

La Comapa Altamira suspenderá el servicio este 28 de abril en 28 colonias por trabajos en la planta Laguna de la Puerta.

  • 25
  • Abril
    2026

Un corte masivo de agua potable afectará a 28 colonias de Altamira este martes 28 de abril, debido a trabajos de mantenimiento programados por la Comapa Altamira.

La suspensión del servicio se originará por el paro de operaciones de la planta Laguna de la Puerta, donde se llevará a cabo la instalación de dos válvulas: una en el Libramiento Poniente y otra en el fraccionamiento Real Campestre.

De acuerdo con la dependencia, el suministro se interrumpirá a partir de las 08:00 horas y se prevé que comience a restablecerse de manera gradual hacia las 18:00 horas del mismo día.

Las colonias que resentirán la falta de agua son: Tampico–Altamira, Ganadera, Floresta, Loma Bonita, Españita, Real Campestre, Central de Abastos, Punta Laguna, Náutico, Serapio Venegas, Jazmín, Valle Dorado, Gemma, Benito Juárez, Tamaulipas, Plomeros, Albañiles, Miramar, Habitacional, Morelos, Bahía, Nuevo Tampico, Primavera, Santa Elena, Contadero, Guadalupe Cervantes, Nuevo Madero y Fresnos.

Ante la suspensión temporal del servicio, autoridades recomiendan almacenar agua en recipientes limpios y mantenerlos tapados, evitar su exposición directa al sol y utilizar utensilios higiénicos para su consumo.

Además, sugieren implementar medidas prácticas durante el corte, como el uso de platos desechables —preferentemente biodegradables— o cubrir la vajilla con bolsas para reducir la acumulación de trastes sucios. También se recomienda el uso de sal y papel de cocina para facilitar la limpieza de utensilios.

La Comapa reiteró que estos trabajos buscan mejorar la infraestructura hidráulica y pidió a la población tomar previsiones ante la interrupción temporal del servicio.


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