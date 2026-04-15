Reynosa se mantiene con riesgo de escasez de agua

Aún sin haber iniciado la temporada de calor extremo, Reynosa enfrenta un panorama complicado en el suministro de agua potable, por lo que autoridades advierten sobre la necesidad de prepararse ante una posible escasez.

El gerente de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA), Felipe Chiw Vega, informó que el semáforo hídrico se mantiene en rojo en la región.

“Desafortunadamente seguimos en semáforo rojo, tenemos ya dos años, pero este año sobre todo se complicó la situación por la falta de lluvias, como ustedes saben, las presas están en menos del 8% y nos está llegando el agua turbia, muy mezclada con todos los sólidos y nos está retrasando mucho la potabilización, nos está costando más ahorita la potabilización, casi el doble”, expresó el funcionario.

Actualmente, el organismo operador trabaja a marchas forzadas para garantizar el suministro en los hogares. Sin embargo, advirtió que, de no aplicarse medidas extremas en el cuidado del agua por parte de la población, para mediados de junio se podrían implementar cortes programados por sectores.

“Estamos saliendo adelante, ahorita todavía tenemos agua, esperemos que nos sigan abasteciendo suficiente, definitivamente hay que cuidar el agua, hay que cuidar mucho el agua y ahora en verano es muy probable que tengamos que tandear”, señaló Chiw Vega.

Otra de las problemáticas que enfrenta la dependencia es la falta de recursos económicos, derivada del bajo cumplimiento en el pago del servicio.

Ante ello, se ha puesto en marcha un programa que permite a los usuarios ponerse al corriente pagando únicamente los meses en curso, dejando temporalmente de lado adeudos anteriores.

“Los usuarios que paguen su recibo, acuérdense que tenemos ahorita la oportunidad de que pague su recibo del mes, olvídense del adeudo que tengan, ese adeudo ahí va a estar, no se puede eliminar, pero si pagan su mes, este mes de consumo y el que sigue no van a tener problema para corte, vamos a iniciar cortes a la gente que no paga y a la gente que sí paga poderle dar el servicio”, advirtió el gerente de la COMAPA.

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