Corte de agua de 72 horas afecta a 100 colonias en Nuevo Laredo

Un corte de agua potable que se extendió por más de 72 horas dejó sin servicio a más de 100 colonias, así como a escuelas y negocios, en uno de los episodios más prolongados de desabasto registrados recientemente en la ciudad.

La suspensión inició el 15 de abril y se mantuvo hasta la madrugada del 18, cuando la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) informó la conclusión de los trabajos de reparación en su sistema de bombeo.

De acuerdo con el organismo, la falla fue provocada por la acumulación de basura arrastrada desde el río Bravo, lo que afectó el funcionamiento de los motores de las bombas 6 y 7 de la Planta Centro. Desde el primer aviso, la dependencia señaló que se trataba de un factor externo y que no se contaba con un tiempo estimado para restablecer el servicio.

Fue hasta las 4:40 horas del 18 de abril cuando la Comapa reportó la finalización de las reparaciones y anunció que el suministro comenzaría a normalizarse de forma gradual.

La gerente del organismo, Silvia Fernández Gallardo, reiteró que la causa del problema fue la presencia de desechos sólidos en la zona de captación, situación que ha sido señalada en ocasiones anteriores.

El desabasto impactó a miles de familias y obligó a planteles educativos y establecimientos comerciales a suspender o limitar actividades ante la falta de agua.

El caso reavivó comparaciones con la ciudad vecina de Laredo, Texas, que también se abastece del río Bravo, pero no ha registrado fallas similares por esta causa, lo que ha abierto cuestionamientos sobre las condiciones operativas y el mantenimiento de la infraestructura en Nuevo Laredo.

Además, este episodio se suma a una serie de interrupciones registradas en los últimos años. En ese periodo, se han documentado múltiples cortes que han afectado a decenas e incluso a más de cien colonias, con duraciones que en algunos casos superan las 24 horas.

Aunque la Comapa ha atribuido estos eventos a factores externos —como condiciones climáticas, acumulación de basura o fallas eléctricas—, la recurrencia de las afectaciones ha puesto en duda la capacidad de respuesta y el estado del sistema hidráulico, pese a las inversiones anunciadas.

En una región donde el acceso continuo al agua es esencial para la vida cotidiana y la actividad económica, el episodio vuelve a colocar en el centro del debate la eficiencia operativa y el mantenimiento preventivo del servicio.

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