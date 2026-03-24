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Tamaulipas

Apuesta Tamaulipas por videovigilancia para inhibir delincuencia

El secretario de seguridad, Willy Zúñiga, destacó la evolución en la ubicación de las cámaras, que se están instalando en puntos estratégicos y más discretos

  • 24
  • Marzo
    2026

Willy Zúñiga Castillo, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, afirmó: “Porque hay tecnología, hay esquemas nuevos que tenemos que ir implementando. Ustedes saben que la tecnología avanza día con día y en Tamaulipas pretendemos estar a la vanguardia en ese sentido”.

Daños y mantenimiento de equipos

El funcionario también se refirió a las cámaras que han sido dañadas, especialmente en la zona fronteriza, señalando que algunos daños son consecuencia de fenómenos naturales, mientras que otros son resultado de actos de vandalismo.

“En promedio, hemos tenido de seis a siete cámaras dañadas en general. Este es un ejercicio cíclico, donde se refuerza y repara el equipo a través de una empresa y con la aseguradora”, explicó Zúñiga Castillo.

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Desinstalación de cámaras ilegales

Recientemente, las autoridades de Tamaulipas han desinstalado una cantidad considerable de cámaras que habían sido instaladas de manera ilegal por grupos delictivos en la vía pública. Esta acción forma parte de un esfuerzo más amplio para asegurar que la videovigilancia se utilice de manera efectiva y legal.

Participación ciudadana

Zúñiga Castillo destacó la evolución en la ubicación de las cámaras, que se están instalando en puntos estratégicos y más discretos.

“Hemos incrementado entre un 90% y 98% la participación ciudadana, lo que nos ha permitido detectar situaciones de riesgo con anterioridad, incluso lograr la detención de algunas personas”, concluyó, agradeciendo a la comunidad por su colaboración en la mejora de la seguridad en el estado.


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