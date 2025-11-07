Arranca construcción del Tren del Golfo en Nuevo Laredo

En el marco del Día del Ferrocarrilero, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó el inicio de obras del Tren del Golfo de México, un megaproyecto ferroviario que conectará Saltillo, Monterrey y Nuevo Laredo con velocidades de hasta 200 km/h.

El proyecto forma parte del plan federal para modernizar la infraestructura ferroviaria y vincular el norte del país con el Golfo de México, impulsando la movilidad, el comercio y el turismo regional.

Durante la ceremonia, la mandataria se enlazó con Jesús Antonio Esteva Medina, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Andrés Lajous Loaeza, de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, y el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, quienes participaron desde Nuevo Laredo, donde se dio el banderazo de salida.

El tramo inicial Arroyo El Sauz–Nuevo Laredo, de 136 kilómetros, contará con 52 puentes ferroviarios, 108 obras de drenaje y 42 pasos vehiculares.

La obra generará más de 43 mil empleos directos e indirectos, y se desarrollará en tres frentes de construcción que aumentarán conforme avance el diseño final.

Cabe señalar que el Tren del Golfo permitirá tiempos de recorrido de menos de dos horas de Monterrey a Nuevo Laredo y tres horas y media desde Saltillo, con velocidades máximas entre 160 y 200 km/h.

El sistema contará con una estación de pasajeros en Nuevo Laredo, dos estaciones de baja demanda en Lampazos y Anáhuac, y una terminal principal, con capacidad para atender 7.5 millones de pasajeros anuales.

Además, el servicio cubrirá las rutas Saltillo–Nuevo Laredo, Monterrey–Nuevo Laredo, Saltillo–Monterrey, Derramadero–Ramos Arizpe y García–Escobedo, conectando las zonas metropolitanas de Saltillo (1 millón de habitantes), Monterrey (5 millones) y Nuevo Laredo (425 mil).

Por su parte, el gobernador Américo Villarreal Anaya destacó que el Tren del Golfo consolidará a Nuevo Laredo como la principal frontera económica de América Latina, fortaleciendo el comercio y la integración regional.

“Tenemos una nueva obra de gran calado de infraestructura para nuestra entidad, Tamaulipas está trabajando con su visión de futuro en muchas áreas como es en nuestra frontera.

“Sin lugar a duda seguirá haciendo que esta frontera tamaulipeca de Nuevo Laredo siga manifestándose, como usted lo ha manifestado, como la principal frontera económica de América Latina”, manifestó el gobernador.

El proyecto, dijo, es una muestra de cómo la infraestructura ferroviaria puede convertirse en motor del desarrollo, al potenciar el intercambio logístico entre México, Estados Unidos y el resto del continente.

