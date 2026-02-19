Podcast
Tamaulipas

Presentan iniciativas contra el bullying en Tamaulipas

En Tamaulipas se han registrado 228 casos de violencia física en escuelas durante la última década, siendo los varones los más afectados

  • 19
  • Febrero
    2026

La diputada local Blanca Anzaldua Nájera informó que la actual legislatura ha presentado iniciativas de ley para evitar los casos de bullying en las escuelas, situación que calificó como muy preocupante debido a que ha ido en aumento en los últimos años.

iniciativas-diputados-bullying-tamaulipas.jpg

Recordó que hace días se registró un caso de un niño que fue apuñalado afuera de una institución educativa, por lo que hizo un llamado a los padres de familia a cuidar las pertenencias que sus hijos llevan a los planteles escolares, con el objetivo de prevenir situaciones de violencia.

La legisladora señaló que integrantes de la actual legislatura han impulsado propuestas para autorizar la revisión de mochilas y la impartición de cursos enfocados en el aspecto socioemocional, con el fin de prevenir conductas agresivas entre los estudiantes.

Suman 228 casos de violencia escolar en la entidad

De acuerdo con datos recientes, en Tamaulipas se han registrado 228 casos de violencia física en escuelas durante la última década, siendo los varones los más afectados, con un 75.4 por ciento.

Asimismo, en Ciudad Victoria se han detectado 20 casos de menores que se han acercado a buscar apoyo por situaciones de violencia, bullying y ciberacoso, lo que refleja la necesidad de fortalecer acciones preventivas.

iniciativas-diputados-bullying-tamaulipas.jpg

Ante esta problemática, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas lanzó una campaña educativa de emergencia para prevenir el bullying en escuelas de nivel básico y medio.

Recomendaciones para prevenir el bullying

Entre las principales recomendaciones dirigidas a padres y maestros, destacan:

  • Observar el ánimo y la actitud de los hijos.
  • Inculcar y reforzar buenos hábitos y valores.
  • Acudir a las reuniones de padres de familia.
  • Mantener una comunicación asertiva con los pequeños.
  • Poner límites y comunicar las consecuencias de los malos comportamientos.
  • Fomentar la inclusión y la empatía en el aula.
  • Establecer normas claras contra el bullying y crear programas de sensibilización.

iniciativas-diputados-bullying-tamaulipas.jpg

Finalmente, la diputada Blanca Anzaldua Nájera enfatizó la importancia de que sociedad, padres de familia, docentes y autoridades trabajen de manera conjunta para prevenir el bullying y garantizar un entorno escolar seguro para los estudiantes.


Comentarios

