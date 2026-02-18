Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
3_e4027db57c
Tamaulipas

Maestros exigen destitución de directora por irregularidades

Los manifestantes aprovecharon para expresar sus inconformidades en contra de la directora del plantel durante evento con representantes del ITN

  • 18
  • Febrero
    2026

Estudiantes y maestros del Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria exigen la destitución de la directora Daisy Jessica Álvarez, por mal manejo de los recursos, asignación unilateral de interinatos, incumplimiento al manual de operación, ausencia de rendición de cuentas, intimidación, represalias a la base trabajadora, nepotismo, actos de corrupción y acoso laboral, entre otras irregularidades.

“Cuándo iba empezando la manifestación, apenas empezamos a reunirnos el personal de seguridad empezó a sacar macanas. Yo pregunté que Quien había dado esa indicación, me dijeron que no que únicamente se estaban cambiando el equipo, les dije está bien tema de ustedes. Reciben órdenes, pero no necesitamos macanas en esta institución. En esta institución, necesitamos climas funcionales. Aulas con equipamiento maestros a los que se les paguen sus prestaciones y tengan todas las ganas y toda la motivación para venirnos a enseñar”.

Manifestación durante evento oficial

Mientras se realizaba un evento con representantes del Instituto Tecnológico Nacional, de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, directores de los tecnológicos del norte y sur del estado, además de los directores de los CBTis 24, 119, 271 y 236 de Ciudad Victoria, los manifestantes aprovecharon para expresar sus inconformidades en contra de la directora del plantel.

“Ahorita que traté de entrar el jefe de mantenimiento de esta institución me amedrentó, me dijo por favor no empeores las cosas y honestamente no es la primera vez que tengo una situación con esta persona y yo lo tomé como una amenaza, entonces solo le pedí que no me amenazara”.

Mantas colocadas en el plantel

Las mantas de exigencia para que la directora sea destituida del cargo se encuentran en la entrada principal y en puntos estratégicos del plantel.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

dfhabh_dd26d82d39
CURP biométrica llegará a Matamoros con implementación gradual
ejercito_quita_terreno_crimen_orgaizado_tamaulipas_9b37b91382
Ejército asegura quitarle terreno al crimen organizado
eua_sanciona_red_fraude_df3c3edaba
EUA designa sanciones a red de fraude vinculada a narcotráfico
publicidad

Últimas Noticias

deportes_nba_norchad_omier_d3080ee30a
Norchad Omier será el primer nicaragüense en jugar en la NBA
ufuk_525374e671
Se 'dan el sí' 150 parejas en boda colectiva en Salinas Victoria
Felix_arratia_junto_coreanos_7b513bd2f4
Inversión de empresa surcoreana impulsa empleo en Juárez
publicidad

Más Vistas

nl_cablebus_02120998df
Cablebús quitaría 27,000 autos del tráfico de San Pedro
Adrian_de_la_Garza_2731ff13ec
Supervisa Adrián de la Garza, Feria del Empleo con 9,000 vacantes
aduana_tamaulipas_2026_2ec1115036
Aduanas de Tamaulipas colapsan por falla de sistema
publicidad
×