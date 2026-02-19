Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
tortuga_muerta_8e58ced863
Tamaulipas

Encuentran otra tortuga marina muerta en Playa Bagdad

Habitantes y ambientalistas advierten que las redes de arrastre son la principal amenaza para estas especies, causando la mayoría de las muertes

  • 19
  • Febrero
    2026

Una tortuga marina más fue localizada sin vida en la Playa Bagdad. El hallazgo fue realizado por la organización Conibio Global, sumándose a los recientes registros de ejemplares muertos en esta zona costera. 

De acuerdo con el reporte, el ejemplar presentaba señales de haber quedado atrapado en redes de arrastre tipo “chango”, arte de pesca que ha sido señalado como una de las principales amenazas para estas especies. 

La mayoría de las tortugas encontradas en el área han muerto en circunstancias similares. Habitantes y ambientalistas expresaron su preocupación por la falta de acciones concretas por parte de autoridades federales para frenar esta problemática y reforzar la vigilancia en altamar, ya que advierten que la situación pone en grave riesgo a la población de tortugas marinas en la región. 

Alertaron que, de no implementarse medidas urgentes, estas especies podrían enfrentar un escenario crítico que las lleve directamente hacia la extinción.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

thw_0d83c08f5f
Copa de Tamaulipas busca romper récord de participación
adulta_mayor_tamaulipas_9fc921fa7c
Trasladan adulta mayor a Ciudad Victoria tras meses hospitalizada
Whats_App_Image_2026_02_15_at_9_18_16_PM_2b622ff55b
Muere joven tras volcadura de cuatrimoto en Playa Bagdad
publicidad

Últimas Noticias

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_aa98db4e65
Hijo de exsenador panista habría sido secuestrado y asesinado
fan_fest_mundial_nueva_york_47b5ca1c6a
Cancelan FanFest del Mundial en Nueva York; reconfiguran festejos
trump_aranceles_10_1e0bf44db6
Anuncia Trump arancel global del 10% tras fallo de la Corte
publicidad

Más Vistas

nl_cablebus_02120998df
Cablebús quitaría 27,000 autos del tráfico de San Pedro
congreso_nuevo_leon_ley_therian_4e0b951160
Presentan en el Congreso de Nuevo León la llamada 'Ley Therian'
Adrian_de_la_Garza_2731ff13ec
Supervisa Adrián de la Garza, Feria del Empleo con 9,000 vacantes
publicidad
×