Encuentran otra tortuga marina muerta en Playa Bagdad

Una tortuga marina más fue localizada sin vida en la Playa Bagdad. El hallazgo fue realizado por la organización Conibio Global, sumándose a los recientes registros de ejemplares muertos en esta zona costera.

De acuerdo con el reporte, el ejemplar presentaba señales de haber quedado atrapado en redes de arrastre tipo “chango”, arte de pesca que ha sido señalado como una de las principales amenazas para estas especies.

La mayoría de las tortugas encontradas en el área han muerto en circunstancias similares. Habitantes y ambientalistas expresaron su preocupación por la falta de acciones concretas por parte de autoridades federales para frenar esta problemática y reforzar la vigilancia en altamar, ya que advierten que la situación pone en grave riesgo a la población de tortugas marinas en la región.

Alertaron que, de no implementarse medidas urgentes, estas especies podrían enfrentar un escenario crítico que las lleve directamente hacia la extinción.

