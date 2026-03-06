Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
eduardo_govea_fiscal_doctoras_96db57ae0d
Tamaulipas

Caso de agresión a dos doctoras está esclarecido: Fiscalía

La Fiscalía estatal señaló que las investigaciones continúan para dar con la identidad de quien haya participado en el ataque

  • 06
  • Marzo
    2026

Eduardo Govea Orozco, fiscal General de Justicia de Tamaulipas, aseguró que los hechos registrados el pasado 30 de diciembre de 2025 en el Hospital Infantil de Tamaulipas, en donde dos doctoras fueron presuntamente agredidas sexualmente, ya están esclarecidos y se está procediendo en los términos procesales como corresponde.

“La investigación que ustedes conocen ha continuado desde que tuvo inicio a finales del año pasado, además de la circunstancia inicial de los primeros datos que se obtuvieron en la investigación y del estatus que tuvo posteriormente, lo que puedo decirles es que la investigación se ha venido enriqueciendo, a la fecha no podría darles más detalles, el hecho está esclarecido”, afirmó.

Ambas doctoras denunciaron haber sido atacadas mientras dormían en un cuarto de descanso dentro del nosocomio. Los primeros reportes, señalaron que las víctimas habrían sido presuntamente drogadas.

El fiscal indicó que en todo momento se ha tenido comunicación con las víctimas para mantenerlas al tanto de la investigación y para el esclarecimiento del hecho y obviamente para identidad plena de quien haya participado en el mismo.

“En lo institucional se ha tenido la comunicación con ellas para los fines pertinentes y reiterar el hecho está esclarecido y se está procediendo ya en los términos procesales como corresponde”, mencionó a su arribo a Palacio de Gobierno.

Indicó que desde el inicio, tanto para la investigación de campo, como para los requerimientos de información que se formularon, se ha contado en todo momento con la colaboración del titular del Hospital Infantil y de las autoridades del sistema de salud del Estado.

¿Qué pasó con el presunto responsable?

El 9 de enero de 2026, la Fiscalía General de Justicia estatal informó la detención de Carlos “G”, alias “La Rana”, paramédico del hospital, como probable responsable.

Sin embargo, una jueza determinó que no había elementos suficientes para vincularlo a proceso, por lo que recuperó su libertad bajo el principio de presunción de inocencia.

Cabe señalar que Carlos “La Rana” es identificado como boxeador profesional originario de Ciudad Victoria, con trayectoria en el ámbito deportivo y con un campeonato superligero de la Federación de Comisiones de Box Profesional (FECOMBOX) en 2015.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

finanzas_aranceles_2fb82a8e0c
Estados de EUA demandan a Trump para frenar aranceles del 10%
Whats_App_Image_2026_03_03_at_7_38_26_PM_3f76e3e024
Impulsa Waldo iniciativa contra “guerra sucia” en campañas
canciller_chino_china_1dcdbc796a
Condena China muerte de Jameneí tras ataques de EUA e Israel
publicidad

Últimas Noticias

IMG_1114_871b36227c
IEC ordena retirar propaganda de Morena con silueta de Sheinbaum
ea858e33_5e0f_4509_90aa_b07b66588b8c_3bc53421fe
Se registra nuevo conato de incendio en la empresa Tupy Saltillo
2026_03_07_Vivienda_para_el_Bienestar_Teca_mac_Estado_de_Me_xico_03_HC_3013202809
Entrega Sheinbaum 500 escrituras y 447 condonaciones a mujeres
publicidad

Más Vistas

fiscalia_tanda_d97ad45fd7
Identifica Fiscalía a responsables de fraude por tanda millonaria
deportes_mikel_arriola_8b13dc7097
México buscará ser sede del Mundial de Clubes 2029: Mikel Arriola
Captura_de_pantalla_2026_03_05_210100_3977e0a3ca
Incendio en obra de Línea 6 del Metro genera movilización
publicidad
×