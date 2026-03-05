Podcast
Reporte Ciudadano
Tamaulipas

Crece Tamaulipas en la generación de empleos turísticos

La entidad alcanzó un total de 150 mil 695 empleos registrados en el sector turístico, la cifra más alta en los últimos 10 años

Tamaulipas se consolidó como la entidad con mayor crecimiento porcentual en la generación de empleos turísticos en México, de acuerdo con datos del INEGI, al registrar un aumento de 25.30 % al cierre del cuarto trimestre de 2025, luego de haber ocupado el lugar 12 a inicios del año, informó el secretario de Turismo, Benjamín Hernández Rodríguez.

Informó que la entidad alcanzó un total de 150 mil 695 empleos registrados en el sector turístico, la cifra más alta en al menos los últimos 10 años, lo que representa un récord histórico para esta actividad.

De acuerdo con el análisis de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, este resultado refleja la efectividad de las políticas de promoción y desarrollo impulsadas durante la administración estatal actual.

Hernandez Rodríguez dijo que este liderazgo es producto de una tendencia ascendente sostenida a lo largo de 2025, periodo en el que el estado pasó de la posición 12 en el primer trimestre al primer lugar nacional al cierre del año.

Tamaulipas encabeza la tabla nacional con una variación de 25.3 % en empleos de actividades turísticas, superando ampliamente a entidades como Hidalgo (21.22 %) y Colima (14.22 %), que se ubicaron en las posiciones segunda y tercera del registro mencionado.


