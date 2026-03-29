Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_03_29_at_4_29_00_PM_1_e5c7519d71
Tamaulipas

Asegura FGR 2.1 millones de litros de hidrocarburo en Tamaulipas

Este aseguramiento se suma a las acciones implementadas por el Gobierno federal para combatir el robo y almacenamiento ilegal de hidrocarburos

  • 29
  • Marzo
    2026

La Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó una orden de cateo en un inmueble ubicado en Reynosa, Tamaulipas, donde fueron asegurados aproximadamente dos millones 189 mil litros de hidrocarburo, presuntamente almacenados de manera ilegal.

La intervención se realizó tras obtener autorización judicial, derivada de una investigación iniciada por autoridades federales a partir de un reporte que alertaba sobre actividades irregulares en el sitio.

Denuncia anónima detonó la investigación

De acuerdo con información oficial, la carpeta de investigación se originó luego de la recepción de un Informe Policial Homologado, elaborado por elementos de la Guardia Nacional, quienes atendieron una denuncia anónima sobre un predio donde presuntamente se resguardaba combustible de forma ilícita.

Tras corroborar indicios en el lugar, el Ministerio Público Federal solicitó la orden de cateo correspondiente, la cual fue autorizada por un juez para intervenir el inmueble.

Equipo y unidades aseguradas en el operativo

Durante la diligencia, además del combustible, las autoridades aseguraron una importante cantidad de equipo utilizado para el almacenamiento y traslado del hidrocarburo, entre ellos 49 frac tank, 18 autotanques, seis tractocamiones y una caja seca.

Asimismo, fueron localizados un autotanque artesanal, una motobomba, 14 tanques metálicos, un montacargas, un tanque cilíndrico de plástico y un cubitanque, lo que evidencia la infraestructura utilizada para el manejo del combustible.

WhatsApp Image 2026-03-29 at 4.29.00 PM.jpeg

Autoridades mantienen investigación abierta

El inmueble y todo lo asegurado quedaron bajo resguardo del Ministerio Público Federal, que continúa con las investigaciones por el delito de almacenamiento ilícito de hidrocarburo, con el objetivo de identificar a los responsables y determinar el origen del combustible.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con este aseguramiento.

Operativo coordinado entre fuerzas federales

En el cateo participaron elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), así como peritos especializados en criminalística, fotografía y química forense de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

El operativo contó además con el respaldo del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, autoridades estatales y personal de Petróleos Mexicanos (Pemex).

WhatsApp Image 2026-03-29 at 4.29.00 PM (2).jpeg

Este aseguramiento se suma a las acciones implementadas por el Gobierno federal para combatir el robo y almacenamiento ilegal de hidrocarburos, una actividad que ha sido detectada de forma recurrente en diversas zonas del país, incluyendo el norte de México.

Las autoridades han intensificado operativos y labores de inteligencia para detectar predios utilizados como centros de acopio clandestinos, con el objetivo de frenar estas actividades ilícitas y su impacto en la seguridad y economía.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

920aa784_27fd_471b_a4b5_704a806ceac9_d296d8a034
Suman 50 denuncias por robo de celulares tras festival
marinaaa_c60d018de4
Desmantela y asegura Marina narcolaboratorio en Sinaloa
el_gallo_ae55b94e4e
Cae 'El Gallo, presunto jefe de grupo delictivo en Michoacán
publicidad

Últimas Noticias

EUA_reabre_su_embajada_en_Venezuela_tras_siete_anos_55e445784a
EUA reabre su embajada en Venezuela tras siete años
comisiion_sheinbaum_72ebf3b9d6
México llevará a la CIDH muertes de migrantes en centros del ICE
brazino_777_43e9328d2d
¿Eleva interacción en tiempo real la conexión emocional digital?
publicidad

Más Vistas

detienen_menor_homicidio_hombre_san_pedro_fb62907130
Detienen a menor por muerte de hombre durante fiesta en San Pedro
fiscal_estatal_deslinda_mariana_rodriguez_caso_tia_paty_fe14d63638
Deslinda fiscal a Mariana Rodríguez y De Nigris de caso Tía Paty
EH_DOS_FOTOS_8_ceee261a93
¿Luis Miguel en Santiago, NL o imágenes creadas con IA?
publicidad
×