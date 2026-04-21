Detectan sobrepeso y problemas visuales en alumnos

El programa “Vive saludable, vive mejor” reveló un panorama preocupante en las escuelas de Tamaulipas, donde más de 212 mil alumnos presentan sobrepeso y cerca de 158 mil requieren lentes, de acuerdo con datos de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), que detalla que la población de educación básica en el estado asciende a 606,702 estudiantes.

El secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, explicó que el diagnóstico indica que 26% de los alumnos evaluados presenta problemas visuales, lo que equivale a aproximadamente 157,742 estudiantes de preescolar, primaria y secundaria que requieren lentes.

Señaló que esta cifra representa un aumento considerable respecto a años anteriores, ya que antes de la pandemia el porcentaje era de alrededor del 7%, pero actualmente se ha elevado hasta cerca del 28%, lo que atribuyó, entre otros factores, al uso prolongado de pantallas.

Valdez García agregó que, aunque los lentes ya están disponibles para su entrega, la respuesta de los padres de familia ha sido limitada, lo que ha retrasado la atención de miles de menores que presentan dificultades visuales en el aula.

En materia de salud alimentaria, el funcionario informó que el 35% de los estudiantes evaluados presenta sobrepeso, es decir, alrededor de 212,346 alumnos, lo que representa uno de cada tres menores en educación básica.

Exceso de peso incrementa riesgo de enfermedades como diabetes e hipertensión

Esta condición, advirtió, incrementa el riesgo de enfermedades como diabetes, hipertensión y otros trastornos metabólicos desde edades tempranas.

Ante este panorama, la SET ha reforzado acciones preventivas en los planteles, entre ellas la eliminación de comida chatarra en cooperativas escolares, medida que ya se aplica en el 94% de las escuelas del estado. No obstante, las autoridades reconocen que el problema rebasa el entorno escolar, al estar relacionado con hábitos alimenticios, sedentarismo y uso excesivo de dispositivos electrónicos.

El diagnóstico, señalaron, coloca a Tamaulipas ante un reto importante en materia de salud preventiva infantil, donde el seguimiento familiar y la continuidad de las acciones en casa serán clave para atender de fondo estas condiciones que afectan el desarrollo y bienestar de la niñez.

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