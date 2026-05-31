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Tamaulipas

Lalo Gattás impulsa prevención de violencia en escuelas

El alcalde informó a las y los jóvenes sobre las acciones de los tres niveles de gobierno para reducir los índices de inseguridad en Victoria

  • 31
  • Mayo
    2026

Con el exhorto a erradicar el bullying escolar, el alcalde Lalo Gattás Báez participó en la conferencia “Ciberviolencia y Ley Olimpia” impartida ante estudiantes de la Preparatoria Federalizada N°2 por la Lic. Carla Patricia Saucedo Huidobro.

En este tema contra la violencia, el alcalde informó a las y los jóvenes sobre las acciones de los tres niveles de gobierno para reducir los índices de inseguridad en Victoria, convocándolos a ser empáticos, a sensibilizar y hacer conciencia sobre el daño que provoca el acoso escolar.

Impulsan estrategia contra la violencia digital

El tema de prevención de la violencia digital y Ley Olimpia, forma parte de la estrategia interinstitucional que impulsa el Gobierno de Lalo Gattás a través del Departamento de Atención a la Mujer buscando prevenir, detectar y canalizar riesgos psicológicos, violencia y salud mental en el entorno escolar.

De manera rotativa y acorde a necesidades de escuelas secundarias y preparatorias que lo soliciten, se imparten conferencias, capacitación y rutas básicas de actuación, como en la Preparatoria Federalizada N°2, actividad que agradeció la directora Mtra. Norma Irene Morales González.


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