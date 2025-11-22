Avanza proceso para elegir al nuevo fiscal de Tamaulipas

La Comisión de Justicia del Congreso de Tamaulipas llevó a cabo este viernes el análisis de la documentación presentada por los ciudadanos que respondieron a la convocatoria pública para integrar la lista de aspirantes al cargo de Fiscal General de Justicia del Estado.

En total se recibieron 40 solicitudes, mismas que fueron revisadas de manera individual para verificar el cumplimiento de los requisitos legales y constitucionales.

Tras la evaluación, se determinó que 39 aspirantes cumplen con lo establecido en la convocatoria, mientras que un ciudadano fue excluido por no acreditar uno de los requisitos indispensables.

Entre quienes avanzan en el proceso se encuentran Marisol Ivette Borja Lara, César Manuel Cavazos González, Ma. Elva Villagómez Rosales, Rodolfo Rodríguez Sena, José Javier Córdoba González, Abel Hernández Ortiz, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Alicia Montes Beltrán, Miguel Arellano Canales, Jesús Miguel Gracias Riestra, entre otros, conformando la lista que será turnada al Pleno Legislativo.

El diputado Humberto Armando Prieto Herrera, presidente de la Junta de Gobierno, informó que ya fue elaborado el dictamen correspondiente y que será sometido a votación en la sesión ordinaria del próximo lunes. Ese mismo día, la Comisión de Justicia integrará la terna paritaria, tres mujeres y tres hombres, que será enviada al gobernador Américo Villarreal Anaya.

A partir de esa terna, el Ejecutivo seleccionará a tres personas idóneas que conformarán la lista final, la cual será remitida el martes al Congreso del Estado. El miércoles, la Comisión realizará las entrevistas a las tres personas finalistas para conocer su trayectoria y propuestas.

El Pleno Legislativo elegirá al nuevo titular de la Fiscalía General de Justicia el 29 de noviembre. La persona designada rendirá protesta el 2 de diciembre y su nombramiento tendrá efectos formales a partir del 16 de diciembre.

Comentarios