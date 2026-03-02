Podcast
Reporte Ciudadano
Finanzas

Confianza empresarial en México repunta en febrero

El indicador del Inegi subió a 48.8 puntos tras cuatro caídas mensuales, aunque se mantiene en zona de pesimismo por debajo del umbral de 50

  • 02
  • Marzo
    2026

Tras cuatro meses consecutivos a la baja, la confianza empresarial en México mostró una leve recuperación en febrero de 2026, impulsada por una mejor percepción sobre el momento para invertir y el futuro de las empresas, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

El Indicador Global de Opinión Empresarial de Confianza (Igoec) se ubicó en 48.8 puntos en febrero, su nivel más alto desde septiembre de 2025 (49.3 puntos). El dato representó un avance mensual de 0.7 puntos, el primero después de cuatro descensos consecutivos.

Sin embargo, en su comparación anual el indicador retrocedió 1.3 puntos, con lo que acumuló su vigésimo segunda caída anual, reflejando que el ánimo del empresariado sigue siendo cauteloso.

Continúa en zona de contracción

Con cifras desestacionalizadas, el Igoec, promedio ponderado de manufactura, construcción, comercio y servicios privados no financieros, se mantuvo por debajo del umbral de 50 puntos, nivel que separa el optimismo del pesimismo.

Con ello, el indicador sumó 12 meses consecutivos en zona de contracción.

Sectores: tres avanzan y uno retrocede

Durante febrero, tres de los cuatro sectores que integran el indicador mostraron mejoras mensuales, aunque todos mantienen caídas en la comparación anual.

Manufactura

El indicador de confianza empresarial manufacturero se ubicó en 48.1 puntos, 0.2 puntos menos que en enero.

  • Cumple 12 meses consecutivos por debajo de 50
  • Descensos en tres de sus cinco componentes
  • Caída anual de 2.3 puntos

Construcción

El ICE de construcción alcanzó 46.5 puntos, con un avance mensual de 1 punto.

  • 18 meses seguidos en zona de pesimismo
  • Retroceso anual de 0.2 puntos
  • Mejora en momento para invertir y perspectivas del país y la empresa

Comercio

El indicador del sector comercio subió 1.6 puntos mensuales para colocarse en 48.8 puntos.

  • 12 meses consecutivos por debajo de 50
  • Disminución anual de 1.8%
  • Impulso por mejor percepción para invertir (+4.4 puntos)

Servicios privados no financieros

Este sector registró 49.5 puntos, con un avance mensual de 0.6 puntos.

  • Cinco meses en zona de contracción
  • Mejora en el momento para invertir (+1.5)
  • Ligero retroceso en la situación futura de la empresa (-0.1)
  • Un ánimo que mejora, pero con cautela

La confianza empresarial, que mide el “humor” de los empresarios y condiciona decisiones de producción e inversión, mostró en febrero una mejoría promedio, apoyada principalmente por construcción, comercio y servicios en su comparación mensual.

No obstante, el indicador general permanece en terreno pesimista, lo que sugiere que el sector privado mantiene cautela sobre el entorno económico en el corto y mediano plazo, mientras la manufactura continúa siendo el principal foco de debilidad.


