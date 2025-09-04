Buscan a madre que abandonó a su recién nacido en hospital

Personal médico del Hospital General de Reynosa solicita la colaboración para localizar a Verónica Sánchez Santiago, de 23 años, quien dio a luz a un varón y desde el pasado domingo no ha regresado para visitarlo.

De acuerdo con el jefe de turno del hospital, Adrián Arjona García, hasta ahora no se han encontrado a los familiares de la madre.

“De momento no se han localizado a los familiares, pero no se ha acabado la búsqueda. Generalmente se lleva días y hasta que Trabajo Social no diga la última palabra y haga su reporte al Ministerio Público no podemos hablar de abandono. El niño está bien con nosotros”, señaló.

El recién nacido presentó complicaciones al nacer debido a un padecimiento transmitido por la madre. Mientras ella fue dada de alta, el bebé permanece bajo observación y tratamiento con antibióticos.



La jefa de Pediatría, Mayra Yuridia Muñe Maldonado, explicó:

“Le faltan tres días para terminar con su medicamento y tiene que estar aquí. Como el medicamento tiene que ser por la vena, tiene que estar con nosotros totalmente. Él está comiendo, está estable, no ha tenido ningún problema”.

La búsqueda de la madre continúa con los datos de registro proporcionados. Se sabe que su domicilio corresponde al fraccionamiento Pirámides, pero no ha sido localizada en el lugar.

El jefe de turno agregó que se trata de una mujer joven, de 23 años, con antecedentes de cuatro gestaciones.

“Desgraciadamente tuvo un problemita al final que se detectó y fue la razón por la que el bebé se tuvo que quedar, pero es un bebé sano que está saliendo adelante”, expresó Arjona García.

De no presentarse la madre, el caso será turnado al Ministerio Público por el presunto delito de abandono de infante.

