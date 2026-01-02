Carambola deja cuatro muertos sobre carretera Victoria-Zaragoza

Un total de cuatro personas fallecidas dejo como saldo un accidente carretero registrado a la altura del kilómetro 36 de la carretera Victoria Zaragoza, dejando un escenario de tristeza y enlutando a varias familias.

En el accidente participaron una pipa que transportaba material peligroso, un tráiler doble remolque y un auto compacto que terminó incendiado y dónde viajaban las personas fallecidas.

El reporte se dio al número de emergencias 911 llegando al sitio como primero respondiente elementos de la Guardia Nacional, quienes acordonaron el área e interrumpieron la circulación vehicular debido a que las unidades quedaron sobre la carpeta de rodamiento.

El trágico percance se registró a la altura del kilómetro 36 de este tramo carretero que converge a la capital del estado y en donde se ubica el Ejido conocido como las Tortugas.

Cabe señalar que con este incidente, el número de personas fallecidas en percances de vialidad se incrementa a 24 en Tamaulipas, durante los primeros dos días del 2026.

Las autoridades exhortan a los conductores de todo tipo de vehículo a manejar con precaución para evitar ser parte de las estadísticas.





