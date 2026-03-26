Buscan mejorar vigilancia en escuelas de Reynosa en vacaciones

El regidor encargado de la Comisión de Educación en el Cabildo de Reynosa, Arnoldo Treviño Azuela, hizo un llamado a directivos, personal docente y padres de familia a mantenerse atentos a lo que ocurra dentro de los planteles educativos y sus alrededores, con el objetivo de evitar robos o actos vandálicos durante el periodo vacacional.

El funcionario explicó que, en muchos casos, las escuelas cuentan con personal que realiza guardias, lo que ayuda a mantener vigilancia en las instalaciones.

“Muchas veces las escuelas cuentan con el mismo personal, conserjes para tener guardias, y obviamente hay apoyo por parte de padres, quienes anuncian si hubiera algún tipo de incidente o problemas en las escuelas”, expresó.

Asimismo, subrayó la importancia de que la comunidad se involucre en el cuidado de los planteles, al tratarse de espacios que pertenecen a todos.

“Recordemos que las escuelas son de todos, son de la comunidad, para los muchachos; los papás siempre intervienen apoyando”, señaló.

En ese sentido, exhortó también a vecinos y propietarios de negocios cercanos a reportar cualquier situación anormal que detecten durante la temporada vacacional, a fin de prevenir afectaciones en las instituciones educativas.

Finalmente, destacó la relevancia de mantener comunicación constante con directivos y docentes para atender cualquier eventualidad de manera oportuna.

“Los directivos siempre están en grupos de comunicación para poder atender ese tipo de llamados, y si hubiera algún incidente, se da aviso a la autoridad”, concluyó.

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