'Es Golfo de México': dice Sheinbaum a Trump y descarta conflicto

Durante la presentación del Plan Frijol Zacatecas, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fijó una postura de firmeza pero de "no confrontación" ante las recientes declaraciones del mandatario estadounidense, Donald Trump, quien durante un evento con inversionistas internacionales ironizó sobre el nombre del Golfo de México. Cooperación por encima del conflicto La titular del Ejecutivo federal subrayó que la relación con el país vecino del norte debe ser de socios y hermanos, rechazando caer en una disputa directa tras las burlas de Trump, quien imitó su voz al recrear una supuesta llamada telefónica entre ambos. "No es conflicto, ni mucho menos, ni queremos nosotros ningún problema con el gobierno de Estados Unidos. Somos socios, queremos a nuestros hermanos que viven allá, los defendemos", afirmó Sheinbaum ante los asistentes.

Sin embargo, la mandataria fue enfática al defender la identidad geográfica de la región: "Ayer otra vez dijeron que el Golfo de México se llamaba Golfo de América. ¿Cómo se llama el golfo?", preguntó a la multitud, que respondió al unísono: "¡De México!".

El origen de la polémica

La controversia surgió luego de que Donald Trump, en el marco del foro FII Priority organizado por Arabia Saudita, relatara una supuesta conversación con la presidenta mexicana tras anunciar su intención de renombrar la zona marítima como "Golfo de América".

Según el presidente de EE. UU., la mayor parte del área marítima pertenece a su territorio, argumentando incluso que plataformas digitales ya habrían modificado la denominación tras una resolución judicial. Durante su discurso, Trump elogió a Sheinbaum pero lo hizo imitando su tono de voz, un gesto que ha generado diversas reacciones políticas y mediáticas a nivel internacional.

Estas declaraciones ocurren en un momento delicado de la relación bilateral, donde temas como la inversión extranjera y los acuerdos comerciales mantienen a ambos gobiernos en constante diálogo. Con su respuesta, Sheinbaum busca mantener la estabilidad diplomática sin ceder en aspectos de soberanía nacional e identidad geográfica.

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