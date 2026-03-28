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Tamaulipas

Despiden a Luis Viñals Contreras tras fallecer a los 96 años

Su interés por la cultura y el periodismo deportivo lo llevó a mantenerse cercano a estos círculos, consolidando una red de amistades a lo largo de los años.

  • 28
  • Marzo
    2026

El empresario y periodista deportivo Luis Viñals Contreras falleció a los 96 años, dejando un legado en el desarrollo social, empresarial y cultural de Nuevo Laredo. Este sábado, familiares y amigos le dieron el último adiós durante una ceremonia realizada en la Catedral del Espíritu Santo.

Durante la misa de cuerpo presente, decenas de personas se congregaron para rendir homenaje a su vida y trayectoria. En el recinto religioso, los asistentes despidieron a Don Luis con aplausos, como muestra de reconocimiento a su contribución en favor de la comunidad.

El acto reunió a familiares, amistades y miembros de distintos sectores que coincidieron en destacar su papel como impulsor de proyectos y su cercanía con la sociedad.

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¿Cuál fue su legado en Nuevo Laredo?

Sus hijos, Luis y Jorge Viñals, recordaron a su padre como un visionario que llegó a Nuevo Laredo en la década de los 80 con la intención de invertir y desarrollar proyectos en la ciudad.

Entre sus obras destaca el Hipódromo-Galgódromo, espacio que marcó una etapa relevante para la frontera al convertirse en punto de encuentro y actividad económica durante varios años.

Participación social y apoyo comunitario

Además de su actividad empresarial, Viñals Contreras tuvo participación en el ámbito social como presidente del Club Rotario, desde donde impulsó acciones en apoyo a familias en situación vulnerable.

Su labor en este sector fue reconocida por quienes se beneficiaron de distintos programas y apoyos promovidos durante su gestión.

Vínculos con el periodismo y la cultura

En su trayectoria, tanto en la Ciudad de México como en Nuevo Laredo, estableció relaciones con figuras del ámbito cultural y periodístico. Entre ellas destacan Gabriel García Márquez, Pedro Ferriz Santacruz y Jacobo Zabludovsky.

Su interés por la cultura y el periodismo deportivo lo llevó a mantenerse cercano a estos círculos, consolidando una red de amistades a lo largo de los años.

Aunque falleció, su legado permanece a través de las obras y acciones que impulsó en beneficio de la comunidad.


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