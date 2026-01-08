Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_ee01102edf
Nuevo León

Derrame en ducto de gasolina provoca cierre del Anillo Periférico

Ante el riesgo que implicaba la fuga, se cerró la vialidad en ambos sentidos del Anillo Periférico en el municipio de Escobedo

  • 08
  • Enero
    2026

Un derrame de hidrocarburo en un ducto de gasolina provocó la noche de este miércoles el cierre total del Anillo Periférico, en su cruce con la carretera a Monclova, en el municipio de General Escobedo, luego de que se confirmara una fuga activa que representaba un riesgo para automovilistas y habitantes de la zona.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:45 horas, y fue posteriormente cuando Protección Civil de Nuevo León informó sobre la atención al reporte, luego de que se solicitara apoyo por la detección de una posible fuga en un ducto de hidrocarburos. Al arribar al sitio, las unidades de emergencia confirmaron el derrame y se dio aviso al personal especializado de Petróleos Mexicanos.

Ante el riesgo que implicaba la fuga, se activó el protocolo de seguridad correspondiente, que incluyó el cierre de la vialidad en ambos sentidos del Anillo Periférico para evitar cualquier incidente mayor mientras se realizaban las maniobras de contención. La zona fue delimitada como área de riesgo, conocida como “zona caliente”, donde únicamente ingresó personal autorizado.

De acuerdo con lo informado en el lugar, técnicos de Pemex trabajan en la localización y bloqueo de la válvula del ducto afectado, además de implementar acciones para el control de la escena y la mitigación del derrame, labores que se realizan de manera coordinada con cuerpos de protección civil.

En el operativo participan elementos de Protección Civil de Nuevo León y del municipio de Escobedo, así como personal de Bomberos de Nuevo León y de Búsqueda y Rescate, quienes permanecen en el sitio durante el tiempo necesario para lograr el control de la fuga.

Hasta el último reporte, las autoridades mantenían el cierre de la vialidad mientras continuaban los trabajos técnicos, sin que se informara de personas lesionadas. Se indicó que la reapertura del Anillo Periférico dependería del control total del derrame y de las condiciones de seguridad en la zona.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Policias_asisten_parto_Cumbres_del_Sol_815b5ad31b
Policías asisten parto dentro de vehículo en Cumbres del Sol
Manifestacion_alza_predial_dbd818521a
Se manifiestan contra actualización de predial de Monterrey
noches_de_verano_museo_marco_mundial_2026_eb4683ed6a
Marco anuncia cambios en 'Noches de Verano' por Mundial 2026
publicidad

Últimas Noticias

Regresan_a_clases_Coahuila_fb143ad6d1
Más de 600 mil estudiantes regresan a clases en Coahuila
Arteaga_se_prepara_ante_descenso_temperaturas_dad70cbf0a
Arteaga se prepara ante descenso de temperatura
Pequenos_comercios_absorberan_impuesto_fb59125223
Pequeños comercios absorberán impacto de impuesto a refrescos
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_01_07_at_9_03_29_PM_427787ba03
MC condena al régimen de Maduro; rechaza intervención militar
Whats_App_Image_2026_01_08_at_1_35_27_AM_8853937894
Expertos proponen alianza hídrica entre NL y Tamaulipas
clases_frio_suspension_26c6e145d4
Analizan autoridades suspender clases por frente frío
publicidad
×