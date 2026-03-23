Cae red de 'moches' en tránsito de Matamoros; dan de baja a siete

El presidente municipal de Matamoros, Alberto Granados Fávila, informó que siete elementos de tránsito fueron dados de baja tras ser sorprendidos incurriendo en actos de extorsión durante un operativo encubierto implementado por el propio Ayuntamiento.

De acuerdo con el edil, el operativo no fue una acción aislada, sino el resultado de al menos cinco días de supervisión al actuar de los agentes viales. Fue durante este despliegue cuando uno de los tránsitos detuvo el vehículo en el que viajaba el alcalde, sin percatarse de su presencia, e intentó aplicar el llamado “moche”.

Granados Fávila explicó que varios servidores públicos participaron en este operativo encubierto y también fueron detenidos por los elementos ahora dados de baja, lo que permitió confirmar la práctica sistemática de extorsiones.

Ante estos hechos, el presidente municipal señaló que los siete agentes ya se presentaron ante el área de Recursos Humanos para formalizar su separación del cargo, reiterando que no se tolerarán conductas indebidas dentro de la corporación.

Finalmente, advirtió que estos operativos continuarán de manera permanente con el objetivo de erradicar la corrupción y garantizar un servicio honesto a la ciudadanía.

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