Dan de baja a siete agentes de tránsito por sobornos en Matamoros

Como parte de un operativo en cubierto, al menos siete agentes de tránsito fueron detenidos este domingo por recibir presunto soborno en el municipio de Matamoros, Tamaulipas.

Elementos serán dados de baja para combatir corrupción

De acuerdo con el presidente municipal Alberto Granados Fávila, dichos elementos serán dados de baja como parte de las acciones para combatir la corrupción dentro de la corporación.

Para erradicar este tipo de conductas por parte de las autoridades, también se informó que los despliegues continuarán efectuándose en el municipio con el fin de erradicar con este tipo de conductas.

Además, el alcalde anunció que se efectuarán cambios en la operatividad de los elementos viales, entre las que se encuentran el dejar de tener rutas asignadas, por lo que ahora permanecerán en un punto fijo en las principales vialidades de Matamoros.

Esta modificación en sus actividades apuntar que tener un mayor control y supervisión de sus acciones.

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