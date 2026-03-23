Trabajadores de Trico se manifiestan ante presunto cierre

Trabajadores de la empresa Trico en Matamoros se mantienen en alerta ante el presunto cierre de la planta, situación que ha generado incertidumbre y preocupación entre el personal.

Las protestas comenzaron durante la tarde, cuando un grupo de empleados se concentró en los accesos de la fábrica para impedir la salida de maquinaria y equipo, al temer que la empresa abandone las instalaciones sin cumplir con el pago de liquidaciones conforme a la ley.

Los inconformes señalaron que hasta el momento no han recibido información oficial por parte de la empresa, lo que ha incrementado el temor de quedarse sin empleo y sin recibir la compensación correspondiente por sus años de servicio.

Ante este panorama, hicieron un llamado urgente al dirigente del Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales de la Industria Maquiladora (SEJOIM), Juan Villafuerte Morales, para que intervenga en la situación y brinde certeza a los trabajadores.

Los empleados advirtieron que continuarán en el lugar hasta obtener una respuesta clara tanto de la empresa como de su representación sindical, insistiendo en la necesidad de que se respeten sus derechos laborales.

Comentarios