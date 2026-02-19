Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
cocodrilo_2026_19fa142329
Tamaulipas

Capturan cocodrilo en colonia Monte Alto de Altamira

La población de cocodrilos, principalmente de la especie moreletii, ha crecido hasta en un 80 por ciento en la última década

  • 19
  • Febrero
    2026

La mañana de este miércoles, entre calles de la colonia Monte Alto, un cocodrilo de aproximadamente un metro de longitud fue capturado por elementos del Cuerpo de Bomberos de Altamira; vecinos reportaron su presencia a escasos metros de viviendas.

Avistamientos en temporada invernal

Lo inusual, es que el avistamiento ocurre en plena temporada invernal, cuando tradicionalmente se creía que estos reptiles reducían su actividad; sin embargo, la realidad en la zona sur de Tamaulipas y el norte de Veracruz confirma lo contrario: la alta densidad poblacional de estos ejemplares provoca que continúen desplazándose incluso en meses de bajas temperaturas.

Brandon de la Cruz, bombero de guardia, explicó que se trata de un ejemplar macho juvenil, que será liberado en un punto estratégico de su hábitat natural, comúnmente en sectores como La Pedrera, donde no represente riesgo para la población.

Incremento en capturas y reportes

El comandante de Bomberos, José Torres Gómez, informó que durante 2025 fueron capturados alrededor de 300 cocodrilos en distintos puntos del municipio, principalmente en zonas cercanas a lagunas y cuerpos de agua; en lo que va de éste 2026, ya se contabilizan cerca de 35 reportes atendidos, cifra que refleja la constante interacción entre humanos y fauna silvestre en la región conurbada de Altamira, Ciudad Madero y Tampico.

De acuerdo con la autoridad, la población de cocodrilos, principalmente de la especie moreletii, ha crecido hasta en un 80 por ciento en la última década. Este incremento, sumado a la expansión urbana sobre áreas naturales, ha generado una mayor frecuencia de avistamientos.

Llamado a la población ante temporada de calor

Los ataques registrados en años recientes no han estado relacionados con búsqueda de alimento, sino con la defensa territorial, particularmente durante la protección de nidos.

Ante la proximidad de la temporada de calor, cuando estos reptiles incrementan su movilidad, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a no intentar capturarlos ni acercarse para fotografiarlos.

Recomiendan reportar cualquier avistamiento al 911 o directamente al Departamento de Bomberos, a fin de que personal capacitado realice el aseguramiento y posterior liberación en zonas controladas.

Por esta razón, se analiza la posibilidad de impulsar una Unidad de Manejo Ambiental (UMA) en la región, con el objetivo de establecer un control más preciso de la especie y reducir riesgos tanto para la población como para el equilibrio ecológico.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

camillero_tamaulipas_435c5482c5
Liberan a camillero acusado de abuso sexual en autobús Transpais
Fernando_paez_suarez_19fb6bc5d0
Proponen disminución de uso de motores al sur de Tamaulipas
Whats_App_Image_2026_02_19_at_4_40_50_PM_5ffcfe14a7
¡Y en pleno invierno! Termómetro roza los 40° en Monterrey
publicidad

Últimas Noticias

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_aa98db4e65
Hijo de exsenador panista habría sido secuestrado y asesinado
fan_fest_mundial_nueva_york_47b5ca1c6a
Cancelan FanFest del Mundial en Nueva York; reconfiguran festejos
trump_aranceles_10_1e0bf44db6
Anuncia Trump arancel global del 10% tras fallo de la Corte
publicidad

Más Vistas

nl_cablebus_02120998df
Cablebús quitaría 27,000 autos del tráfico de San Pedro
congreso_nuevo_leon_ley_therian_4e0b951160
Presentan en el Congreso de Nuevo León la llamada 'Ley Therian'
Adrian_de_la_Garza_2731ff13ec
Supervisa Adrián de la Garza, Feria del Empleo con 9,000 vacantes
publicidad
×