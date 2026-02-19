Capturan cocodrilo en colonia Monte Alto de Altamira

La mañana de este miércoles, entre calles de la colonia Monte Alto, un cocodrilo de aproximadamente un metro de longitud fue capturado por elementos del Cuerpo de Bomberos de Altamira; vecinos reportaron su presencia a escasos metros de viviendas.

Avistamientos en temporada invernal

Lo inusual, es que el avistamiento ocurre en plena temporada invernal, cuando tradicionalmente se creía que estos reptiles reducían su actividad; sin embargo, la realidad en la zona sur de Tamaulipas y el norte de Veracruz confirma lo contrario: la alta densidad poblacional de estos ejemplares provoca que continúen desplazándose incluso en meses de bajas temperaturas.

Brandon de la Cruz, bombero de guardia, explicó que se trata de un ejemplar macho juvenil, que será liberado en un punto estratégico de su hábitat natural, comúnmente en sectores como La Pedrera, donde no represente riesgo para la población.

Incremento en capturas y reportes

El comandante de Bomberos, José Torres Gómez, informó que durante 2025 fueron capturados alrededor de 300 cocodrilos en distintos puntos del municipio, principalmente en zonas cercanas a lagunas y cuerpos de agua; en lo que va de éste 2026, ya se contabilizan cerca de 35 reportes atendidos, cifra que refleja la constante interacción entre humanos y fauna silvestre en la región conurbada de Altamira, Ciudad Madero y Tampico.

De acuerdo con la autoridad, la población de cocodrilos, principalmente de la especie moreletii, ha crecido hasta en un 80 por ciento en la última década. Este incremento, sumado a la expansión urbana sobre áreas naturales, ha generado una mayor frecuencia de avistamientos.

Llamado a la población ante temporada de calor

Los ataques registrados en años recientes no han estado relacionados con búsqueda de alimento, sino con la defensa territorial, particularmente durante la protección de nidos.

Ante la proximidad de la temporada de calor, cuando estos reptiles incrementan su movilidad, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a no intentar capturarlos ni acercarse para fotografiarlos.

Recomiendan reportar cualquier avistamiento al 911 o directamente al Departamento de Bomberos, a fin de que personal capacitado realice el aseguramiento y posterior liberación en zonas controladas.

Por esta razón, se analiza la posibilidad de impulsar una Unidad de Manejo Ambiental (UMA) en la región, con el objetivo de establecer un control más preciso de la especie y reducir riesgos tanto para la población como para el equilibrio ecológico.

