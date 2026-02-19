Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
entrevista_a_procurador_2026_cc047380fa
Tamaulipas

Piden apoyo ciudadano contra tiraderos clandestinos

Según el procurador, se realizaron operativos en diferentes zonas de la ciudad, donde se han detectado y clausurado varios basureros clandestinos

  • 19
  • Febrero
    2026

El procurador ambiental, Ramiro Lozano González, informó que se ha intensificado la lucha contra los basureros clandestinos en el estado, con el objetivo de proteger el medio ambiente y la salud pública.

Dijo que trabajan arduamente para erradicar los basureros clandestinos que afectan nuestra ciudad y nuestro entorno.

Según el procurador, se realizaron operativos en diferentes zonas de la ciudad, donde se han detectado y clausurado varios basureros clandestinos.

Lozano González hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncien cualquier actividad irregular relacionada con la disposición de residuos sólidos, y aseguró que se tomarán medidas drásticas contra aquellos que sean encontrados culpables de contaminar el medio ambiente.

Lozano González dijo que es importante que la ciudadanía se una a nosotros en esta lucha, denunciando cualquier actividad sospechosa y colaborando con las autoridades para mantener nuestras ciudades limpias y seguras.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

605bfce6_8832_4372_b9e6_573309138e41_4f0943003e
Arranca obra del nuevo Hospital Regional en Coahuila
Whats_App_Image_2026_02_17_at_9_49_06_PM_c8f1af1f38
Programa contra cáncer infantil en NL celebra cuarto aniversario
ea9dcdcb_7844_4c07_a8b6_750fe886c071_b46c62d1d6
Avanza favorablemente el programa Amor en Movimiento 2026
publicidad

Últimas Noticias

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_aa98db4e65
Hijo de exsenador panista habría sido secuestrado y asesinado
fan_fest_mundial_nueva_york_47b5ca1c6a
Cancelan FanFest del Mundial en Nueva York; reconfiguran festejos
trump_aranceles_10_1e0bf44db6
Anuncia Trump arancel global del 10% tras fallo de la Corte
publicidad

Más Vistas

nl_cablebus_02120998df
Cablebús quitaría 27,000 autos del tráfico de San Pedro
congreso_nuevo_leon_ley_therian_4e0b951160
Presentan en el Congreso de Nuevo León la llamada 'Ley Therian'
Adrian_de_la_Garza_2731ff13ec
Supervisa Adrián de la Garza, Feria del Empleo con 9,000 vacantes
publicidad
×