Proponen disminución de uso de motores al sur de Tamaulipas

La relación porcentual de la población que vive en las ciudades y la que vive en lo rural en Tamaulipas ha cambiado significativamente en los últimos 20 años.

El subsecretario de Desarrollo Urbano y Movilidad de SEDUMA, Fernando Páez DuSuárez, dijo que el el 2000, el 66% de la población vivía en zonas rurales, mientras que el 34% vivía en zonas urbanas.

En el 2020, la relación se invirtió, con un 90% de la población viviendo en zonas urbanas y un 10% en zonas rurales.

"Esto nos habla de una tendencia, una migración fuerte de lo rural a lo urbano", explicó el funcionario.

Páez Suárez indicó que la facilidad para acceder a un vehículo en la región ha contribuido a un aumento en el número de vehículos particulares en circulación, lo que ha generado congestión vehicular y problemas de calidad del aire.

"La capacidad de carga de las vialidades ha estado saturada en el sur, sobre todo en diciembre, lo que ha generado horas de tráfico y problemas de salud pública".

Para abordar este problema, el gobierno del estado está trabajando en un proyecto ejecutivo para replantear la forma en que se mueve la gente en la zona sur.

"El objetivo es disminuir el número de motores en circulación y promover el uso del transporte masivo", dijo el funcionario.

Se está considerando la implementación de un sistema de transporte público eficiente, similar a un metro, para mejorar la movilidad en la zona.

