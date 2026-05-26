Frenan campaña ambiental en Playa Bagdad, acusa Medio Ambiente

El secretario de Medio Ambiente en Matamoros, Alberto Simone, informó que ha intentado impulsar una campaña de concientización dirigida a quienes contaminan la Playa Bagdad, en medio de señalamientos por la presencia de residuos presuntamente vinculados a actividades aeroespaciales en la zona costera.

De acuerdo con el funcionario, el proyecto contempla trabajar en conjunto con la organización Conibio Global; sin embargo, aseguró que no ha sido posible avanzar debido a la falta de respuesta por parte de su director, Elías Ibarra, a quien —según dijo— ha buscado contactar en repetidas ocasiones sin éxito.

Simone advirtió que, además de la basura generada por visitantes, en la playa se han detectado restos que atribuye al cohete Starship, lo que, afirmó, ha generado afectaciones al ecosistema del Golfo de México, particularmente en el litoral de Matamoros.

Entre los daños señalados, mencionó la presencia de residuos aeroespaciales en la orilla, así como la presunta mortandad de fauna marina, incluyendo delfines, tortugas y peces.

Pese a la situación descrita, el funcionario indicó que hasta el momento no ha sido posible implementar acciones concretas ni lanzar la campaña de concientización, debido a la falta de coordinación con la organización señalada.

Hasta ahora, Conibio Global no ha emitido una postura pública sobre estos señalamientos ni sobre la colaboración propuesta por la autoridad ambiental.

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