Exhortan_resguardarse_Tamaulipas_frente_frio_d4dc5afc22
Tamaulipas

Exhorta resguardarse de bajas temperaturas por Frente Frío N° 27

Se esperan ráfagas de 60 a 80km/h acompañados de un fuerte descenso térmico, así como la caída de nieve y aguanieve en zonas montañosas

  • 09
  • Enero
    2026

El Coordinador Estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González de la Fuente, exhortó a la población a extremar los cuidados ante las bajas temperaturas que se esperan para este fin de semana en Tamaulipas

Frente-frio-27-Tamaulipas.jpg

El frente frío No. 27, impulsado por aire polar-ártico, cruzará el territorio estatal en el transcurso de la madrugada y mañana del sábado, generando probabilidad de lloviznas y lluvias ligeras de forma dispersa y un evento “Norte”. 

Ráfagas de hasta 100 km/h con altos oleajes

Además, se esperan ráfagas de 60 a 80km/h, y velocidades de 80 a 100 km/h en el Golfo de México con oleaje elevado de 3 a 5 metros, así como un moderado a fuerte descenso térmico.

Probable de caída de aguanieve y nieve de forma aislada en los municipios de Miquihuana y Jaumave, principalmente en zonas montañosas, entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, mientras que los efectos del aire frío se mantendrán hasta el miércoles.


