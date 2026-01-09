Podcast
Educacion_invertira_infraestructura_formacion_docente_jpg_e0c0d8877a
Tamaulipas

Educación invertirá en infraestructura y formación docente

El secretario de Educación Estatal mencionó que se redoblan esfuerzos para contar con más inversión en la formación docente

  • 09
  • Enero
    2026

Este 2026 arranca con una administración responsable, sólida y con visión de futuro, donde la educación tendrá en este 2026 un crecimiento y mejora de toda la oferta educativa que fortalecerá el bienestar señaló Miguel Ángel Valdez García. 

Secretario-Educacion-Tamaulipas.jpg

El secretario de Educación en Tamaulipas dijo que estar consciente de los retos, pero seguros de las fortalezas con que cuentan las y los trabajadores de la educación

“Este es un año para responder con soluciones eficaces, con valores y con compromiso social”, señaló. 

El funcionario estatal dijo que en educación se trabaja y se redoblan esfuerzos para contar con más inversión en la formación docente, más infraestructura educativa y más bienestar en las aulas. 

“Tamaulipas aporta con responsabilidad y liderazgo al desarrollo nacional, desde la Secretaría de Educación seguiremos fortaleciendo el plan México, los programas del bienestar y una agenda educativa que pone a las y los estudiantes en el centro, a docentes directivos, estudiantes y familias este 2026, les decimos sigamos trabajando en unidad con honestidad con capacidad y con vocación de servicio." expresó el titular de la dependencia.


