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Tamaulipas

Repunta hasta 300% la importación de vehículos con nuevo esquema

Diariamente se realizan entre 150 y 200 trámites de importación en esta ciudad, consolidando a Matamoros como un punto clave en esta actividad.

  • 25
  • Mayo
    2026

La importación de vehículos en Matamoros muestra un repunte importante tras la puesta en marcha de un nuevo esquema aduanal que ha dinamizado la actividad en esta frontera, informó el importador de autos Tomás Cantú.

El empresario explicó que este mecanismo, vigente desde hace aproximadamente tres meses en la ciudad, ha permitido ampliar las opciones de importación y reducir costos en ciertos casos. Actualmente, vehículos con antigüedad de entre 8 y 9 años pagan un arancel del 10 por ciento, mientras que otros modelos fuera de ese rango continúan con tasas de hasta el 50 por ciento.

Detalló que, con este esquema, ya es posible importar unidades más recientes, desde modelos 2021 hacia abajo, mediante pedimento aduanal, con costos que oscilan entre los 35 mil y 55 mil pesos por vehículo.

Aunque estos montos son superiores al decreto federal de regularización que concluyó el pasado 1 de enero —y que permitía legalizar unidades por alrededor de 2 mil 500 pesos—, Cantú subrayó que el modelo actual se centra en la importación formal, cumpliendo con todos los lineamientos legales.

En términos de actividad, destacó que el crecimiento ha sido notable, con un incremento estimado de entre 200 y 300 por ciento. Señaló que en la aduana de Matamoros el flujo pasó de alrededor de 100 a cerca de 300 vehículos diarios.

Asimismo, adelantó que ya se realizan pruebas para autorizar la importación de modelos 2023, lo que abriría la puerta a incluir también unidades 2022, ampliando aún más el mercado.

Sobre el proceso, indicó que los vehículos ingresan a través de la aduana de Matamoros con pedimento, bajo revisión de las autoridades correspondientes, y posteriormente pasan por el sistema de selección automatizada, donde pueden ser liberados directamente o sometidos a inspección.

Finalmente, resaltó que diariamente se realizan entre 150 y 200 trámites de importación en esta ciudad, consolidando a Matamoros como un punto clave en esta actividad y reflejando una reactivación económica en el sector.


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