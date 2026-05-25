'Abandonen la ciudad', alerta Rusia a ciudadanos de Kiev

Rusia advirtió este lunes que intensificará sus ataques contra Kiev, la capital de Ucrania, luego de acusar a sus rivales de aumentar las operaciones dentro de territorio ruso, específicamente en Lugansk, ciudad tomada por el Kremlin, además de señalar que existe una “advertencia directa” por parte de Estados Unidos, encabezada por el secretario de Estado, Marco Rubio.

De acuerdo con un comunicado difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, el canciller Serguéi Lavrov sostuvo una conversación telefónica con el estadounidense, quien le reiteró las preocupaciones de Washington sobre la seguridad en la capital ucraniana.

En el intercambio, Lavrov señaló que Moscú recomendó a Estados Unidos y a otros países reducir la presencia de personal diplomático y ciudadanos extranjeros en Kiev, ante el riesgo de nuevos ataques.

La tensión se da después de que Rusia lanzara durante el fin de semana una serie de bombardeos y ataques con drones sobre Ucrania, hechos que dejaron al menos cuatro muertos y decenas de personas lesionadas, según reportes oficiales ucranianos.

Entre las armas utilizadas por las fuerzas rusas destacó un misil hipersónico Oreshnik, el cual, según Moscú, puede desplazarse a velocidades hasta diez veces superiores a la del sonido y tiene capacidad para portar ojivas nucleares. La ofensiva ocurrió días después de que el Kremlin responsabilizara a Ucrania por un atentado en la región rusa de Lugansk, donde murieron 21 personas. Tras ese hecho, el presidente Vladímir Putin ordenó una respuesta militar.

Desde principios de mes, Rusia ya había solicitado a diplomáticos extranjeros y ciudadanos de otros países abandonar Kiev como medida preventiva ante una posible escalada del conflicto.

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