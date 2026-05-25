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Tamaulipas

Más de 3 mil personas aprovechan jornadas municipales

En uno de los cortes recientes, se contabilizaron mil 950 atenciones en áreas como pago de agua, predial, DIF, panteones, licencias y mercados.

  • 25
  • Mayo
    2026

Las jornadas de atención ciudadana en Matamoros han registrado buena participación, incluso con lluvias, de acuerdo con lo informado por el tesorero municipal, Juan Carlos Rodríguez.

Según los datos, más de 3 mil personas han acudido a estos módulos para realizar distintos trámites. En uno de los cortes recientes, se contabilizaron mil 950 atenciones en áreas como pago de agua, predial, DIF, panteones, licencias y mercados.

El servicio más solicitado ha sido el pago de agua, con 899 personas, seguido del predial con 570. También se atendieron 330 personas en el DIF, 98 en panteones, 48 en licencias y 5 en mercados.

A pesar del mal clima, la asistencia no se detuvo y ciudadanos continuaron acudiendo a aprovechar estos espacios.
Las autoridades señalaron que este miércoles será la última jornada de este tipo, por lo que quienes aún no han acudido todavía están a tiempo.

Además, se adelantó que a partir del 10 de junio comenzará un nuevo esquema llamado "Martes en tu colonia", con servicios en diferentes sectores de la ciudad y posibles descuentos para quienes acudan.


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