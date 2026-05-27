Canadá busca seguir trabajando con Nuevo León y México

En medio de la incertidumbre global y los cambios que enfrenta la industria automotriz, Canadá reiteró su interés por seguir fortaleciendo la relación comercial con México y Nuevo León durante el “Proveedor Automotriz y Global Transportation & Innovation (GTI) Summit 2026”, realizado en la entidad.

Canadá apuesta por fortalecer cadenas de suministro con México

Durante el encuentro, al que también asistió el gobernador de Nuevo León, Samuel García, Guy Boileau, principal delegado comercial y ministro consejero de Canadá en México, destacó que el sector automotriz representa una oportunidad clave para fortalecer la integración regional ante fenómenos como la electrificación y el nearshoring.

“Canadá y México deben seguir trabajando juntos para construir cadenas de suministro más resilientes, sostenibles y competitivas”, señaló el funcionario canadiense, quien además resaltó que el intercambio comercial entre ambos países supera actualmente los $100,000 millones de dólares.

Asimismo, Boileau destacó que Canadá se mantiene como el tercer inversionista más importante en México, con presencia en sectores estratégicos como el automotriz, minero, financiero y energético.

Agregó que “alrededor de 15 empresas canadienses del sector automotriz participan en el evento, reflejando la confianza del país en Nuevo León como socio estratégico para el desarrollo industrial de América del Norte”.

Boom económico de Nuevo León lo impulsa sector automotriz: Samuel García

Durante su participación en el evento, el gobernador Samuel García, aseguró que el crecimiento económico de Nuevo León está estrechamente ligado al desempeño de la industria automotriz, la cual representa una sexta parte de la economía estatal.

Además, destacó que “el estado se ha consolidado como el epicentro del nearshoring en México gracias a su ecosistema educativo, la atracción de inversión extranjera y la llegada de nuevas empresas internacionales”.

El mandatario estatal resaltó que compañías como Volvo, Navistar, International, KIA y Hyundai desarrollan en la entidad algunas de sus plantas más importantes a nivel mundial, mientras que una empresa extranjera ya produce vehículos completamente en Nuevo León con insumos locales como vidrio, acero, aluminio, electrónicos, software y fibra de vidrio.

GTI Summit reúne a empresas y especialistas de 16 países

El GTI Summit 2026 reúne a más de 3,500 asistentes de más de 1,000 empresas provenientes de 16 países, además de más de 200 compradores de 80 empresas tractoras y armadoras, así como más de 40 conferencistas nacionales e internacionales especializados en movilidad e innovación.

Por su parte, el vicepresidente del Claut y director de Operaciones de Daimler Buses México, Raúl García, destacó que este tipo de encuentros permiten generar nuevas oportunidades de negocio e impulsar la movilidad del futuro.

“Los miembros asociados del Claut se reúnen uno a uno para encontrar oportunidades de negocios, este es el propósito del Claut, impulsar la electromovilidad y competitividad y lo vemos hacia el futuro, porque el mundo se mueve, los productos y mercancías se mueven, las personas se mueven, los sueños se mueven”, expresó.





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