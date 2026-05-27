Anthony Gordon, cerca de convertirse en jugador del Barcelona

Anthony Gordon está cerca de convertirse en nuevo jugador del FC Barcelona, en una operación que apunta a ser uno de los movimientos más importantes del mercado de verano europeo para la temporada 2026/2027.

De acuerdo con reportes internacionales, el club catalán avanzó en las negociaciones con el Newcastle United por el extremo inglés, quien ya habría dado prioridad al proyecto deportivo encabezado por Hansi Flick.

Barcelona acelera por un extremo con presente goleador

La operación rondaría los 70 millones de euros, aunque el monto total podría elevarse con variables. El acuerdo todavía queda sujeto a los últimos detalles administrativos y a los exámenes médicos, por lo que el club blaugrana aún no lo ha hecho oficial.

Gordon, de 25 años, llega al radar del Barça después de consolidarse como uno de los futbolistas ofensivos más importantes del Newcastle. Su perfil encaja con la búsqueda del equipo catalán: un atacante rápido, intenso, con desborde y capacidad para jugar principalmente por izquierda, aunque también puede ocupar otras posiciones en el frente de ataque.

Sus números con Newcastle respaldan el interés blaugrana

Desde su llegada al Newcastle en enero de 2023, procedente del Everton, Anthony Gordon disputó más de 100 partidos de Premier League con el conjunto inglés y registró 24 goles en liga.

Su temporada más destacada en Inglaterra fue la 2023-24, cuando firmó 11 goles y 10 asistencias en Premier League, con participación directa en 21 anotaciones. Ese rendimiento lo colocó como una de las piezas más desequilibrantes del equipo dirigido por Eddie Howe.

En la campaña más reciente, Gordon también tuvo protagonismo en competiciones europeas; además, cerró el curso como máximo goleador del Newcastle en todas las competiciones, con 17 tantos, incluidos 10 goles en Champions League.

Un fichaje pensado para el modelo de Hansi Flick

El interés del Barcelona no solo responde a sus estadísticas. Dentro del club valoran su capacidad para presionar, atacar espacios y sostener un ritmo alto durante los partidos, características que se ajustan al estilo que busca implementar el director técnico Hansi Flick.

Además, su posible llegada podría modificar los planes ofensivos del equipo, especialmente en la zona de extremos, donde el Barça busca mayor profundidad y competencia interna para afrontar LaLiga, Copa del Rey y Champions League.

Gordon dejaría Newcastle tras ganar protagonismo

Con Newcastle, Gordon formó parte de una etapa en la que el club recuperó presencia europea y competitividad en Inglaterra. Aunque su palmarés colectivo con las “urracas” no fue amplio, sí quedó ligado al crecimiento deportivo reciente del equipo y a su regreso a escenarios importantes.

Ahora, su posible salto al Barcelona representaría el paso más grande de su carrera. De concretarse, el inglés llegaría al Camp Nou como una apuesta fuerte para reforzar el ataque y convertirse en una pieza importante dentro del nuevo proyecto blaugrana.

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