Internacional

Air Canada suspende vuelos a Cuba por falta de combustible

La aerolínea canceló sus operaciones hacia la isla ante la escasez de queroseno y enviará aviones vacíos para repatriar a unos 3 mil pasajeros canadienses

  • 09
  • Febrero
    2026

Air Canada anunció la suspensión inmediata de todos sus vuelos hacia Cuba debido a la falta de combustible para aviación en los aeropuertos del país caribeño, una situación que, según la compañía, genera riesgos operativos imposibles de sortear en el corto plazo.

En un comunicado, la aerolínea explicó que la medida responde a advertencias oficiales sobre la inestabilidad en el suministro de queroseno.

“Air Canada tomó la decisión tras los avisos emitidos por los Gobiernos con respecto al inestable suministro de combustible de aviación en los aeropuertos cubanos”, indicó.

Plan para repatriar pasajeros

La empresa detalló que en los próximos días enviará aeronaves sin pasajeros a la isla para traer de regreso a alrededor de 3 mil clientes que permanecen en distintos destinos turísticos.

Para concretar esas operaciones especiales, los aviones despegarán con combustible adicional y, si es necesario, harán escalas técnicas para recargar.

“Transportarán combustible extra y realizarán paradas técnicas para repostar”, precisó la compañía.

Advertencias desde La Habana

Cabe mencionar que el anuncio se produjo después de que el Gobierno cubano alertó a aerolíneas internacionales sobre la falta de combustible de aviación en todos los aeropuertos del país, situación que atribuyó al endurecimiento del cerco petrolero impuesto por Estados Unidos.

Hasta antes de la suspensión, Air Canada mantenía una media de 16 vuelos semanales desde Toronto y Montreal hacia cuatro terminales cubanas: Jardines del Rey (Cayo Coco), Holguín, Varadero y Santa Clara.

Canadá pide extremar precauciones

Días atrás, el Gobierno canadiense recomendó a sus ciudadanos viajar con cautela a la isla ante el deterioro en el abasto de electricidad, combustibles y productos básicos.

En ese aviso se advirtió que “la situación es impredecible y podría empeorar, alterando la disponibilidad de vuelos con poca antelación”.


