Tamaulipas
Tamaulipas

Hidalgo se prepara a celebrar las fiestas al Señor San José

Entre los principales atractivos de la entidad se encuentra la zona de El Chorrito, la cual es considerada una de las más seguras del Estado

  • 09
  • Febrero
    2026

El municipio de Hidalgo, Tamaulipas, se prepara para celebrar los festejos del señor San José en la iglesia de El Chorrito

El alcalde, Paxedis Guajardo, invitó a todos los creyentes y no creyentes a unirse a las celebraciones.

La zona de El Chorrito es considerada una de las más seguras del estado, sin registros de delitos de alto impacto en los últimos años, lo que garantiza una visita tranquila para disfrutar del santuario religioso más importante del noroeste mexicano.

Recientemente, el gobernador Américo Villarreal Anaya inauguró la Virgen Monumental del Chorrito, con una altura de 32 metros, considerada la más alta del país. 

Este es uno de los principales atractivos del lugar, junto con la iglesia donde se registró la aparición de la Virgen en la Cueva.

El alcalde Praxedis Guajardo dijo que la coordinación de esfuerzos entre los tres niveles de gobierno, así como la participación de los habitantes de este municipio y de la zona. 

“Nos hemos coordinado con la policía estatal y federal pero siempre teniendo el respaldo del pueblo; las estadísticas marcan que en esta región no tenemos delitos de alto impacto desde hace muy buen tiempo”, indicó.

El Chorrito se encuentra a aproximadamente 30 km de Ciudad Victoria, Tamaulipas, y a 229 km de Monterrey, Nuevo León, con buena conectividad por carretera. 

Es un destino popular para los amantes de la naturaleza y la religión, ideal para practicar deportes al aire libre y disfrutar de los paisajes naturales impresionantes.

El Chorrito, Hidalgo, Tamaulipas: Un Destino Turístico Imperdible

Atractivos Turísticos

  • La iglesia de El Chorrito, un lugar sagrado para los creyentes y un punto de interés para los turistas
  • La Virgen Monumental del Chorrito, con una altura de 32 metros, considerada la más alta del país

  • Paisajes naturales impresionantes, incluyendo cascadas y formaciones rocosas
  • Espacios naturales ideales para practicar deportes al aire libre y disfrutar de un picnic

Gastronomía

  • Comida típica de la región, como tacos, gorditas y otros platillos locales

  • Opciones para disfrutar de un picnic en los alrededores de la iglesia o en los espacios naturales de la zona

Naturaleza

  • Paisajes naturales impresionantes, incluyendo cascadas y formaciones rocosas
  • Entorno natural ideal para practicar deportes al aire libre y disfrutar de la tranquilidad

