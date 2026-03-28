Informan control del derrame y limpieza en costas del Golfo

Las acciones coordinadas para atender el derrame de hidrocarburo en el Golfo de México han permitido avanzar en la limpieza de playas y el control de la contaminación, de acuerdo con el reporte más reciente del Grupo Interinstitucional (GI).

Las autoridades informaron que, hasta el momento, se han intervenido decenas de puntos del litoral, con resultados que apuntan a la recuperación gradual de los ecosistemas costeros.

¿Cuántas playas han sido atendidas tras el derrame?

El GI detalló que 39 playas han sido atendidas a lo largo de más de 480 kilómetros de costa, principalmente en los estados de Veracruz y Tamaulipas. Estas acciones también han incluido zonas de alta sensibilidad ambiental como manglares y esteros, donde se han implementado medidas específicas para evitar daños mayores.

Según el informe, las playas del litoral se encuentran limpias y bajo vigilancia constante, mientras se mantiene el control sobre posibles afectaciones derivadas del hidrocarburo.

¿Cuánto contaminante se ha recolectado?

Las autoridades indicaron que como parte de las labores de saneamiento se han recolectado más de 700 toneladas de contaminante en zonas costeras. A esto se suman 40 toneladas recuperadas en altamar, con el objetivo de evitar que el hidrocarburo llegue a las playas.

Estas acciones han sido posibles gracias a la participación coordinada de dependencias como Pemex, Semar, Semarnat, Sener, ASEA y Profepa, además de autoridades estatales y municipales.

¿Qué acciones se mantienen activas en el litoral?

El Grupo Interinstitucional informó que continúan las labores de contención, búsqueda, localización, recolección y limpieza, en el marco del Plan Nacional de Contingencias y los programas locales activados tras el incidente.

Además, se mantiene vigilancia permanente ante la posibilidad de recales intermitentes de hidrocarburo, con el fin de actuar de manera inmediata en caso de nuevos arribos.

¿Dónde se investiga el origen del derrame?

De manera paralela, las autoridades llevan a cabo trabajos en la Sonda de Campeche, particularmente en el complejo Cantarell, donde se realizan tareas de inspección submarina, contención y mitigación del hidrocarburo.

Para estas labores se utilizan unidades especializadas y tecnología avanzada, con el objetivo de atender el problema desde su origen y evitar una mayor dispersión del contaminante.

¿Qué autoridades investigan el incidente?

El GI informó que las instancias ambientales, a través de la ASEA y la Profepa, mantienen acciones de supervisión, verificación e integración de investigaciones para determinar el origen del derrame.

"Las autoridades ambientales continúan con acciones de supervisión, verificación e integración de las investigaciones correspondientes, a fin de determinar el origen del incidente y, en su caso, proceder conforme a derecho contra quien resulte responsable".

Las autoridades señalaron que los trabajos seguirán activos hasta garantizar la recuperación total del entorno costero y el control definitivo de cualquier riesgo ambiental asociado al derrame.

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