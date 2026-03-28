‘La casa de los espíritus’: así la adaptación con Poncho Herrera

La literatura latinoamericana da un salto a la pantalla con la esperada adaptación de La Casa de los Espíritus, la célebre obra de Isabel Allende, que ahora se convierte en una serie de alto perfil para Prime Video.

Con un enfoque profundamente latinoamericano, esta producción promete acercar a nuevas audiencias una de las historias más influyentes del llamado “posboom” literario.

La serie, que se estrena el próximo 29 de abril de 2026 en más de 240 países, marca la primera adaptación televisiva de la novela publicada en 1982.

A diferencia de la película de 1993 protagonizada por Meryl Streep, Jeremy Irons y Winona Ryder, esta versión se desarrolla en español, fue rodada en Chile y apuesta por una representación más fiel al contexto cultural de la historia.

Una historia que atraviesa generaciones

La trama sigue a la familia Trueba a lo largo de casi un siglo, desde principios del siglo XX hasta los años 70, en un país latinoamericano inspirado en Chile.

En el centro se encuentra Esteban Trueba, un patriarca autoritario cuya vida y decisiones marcan el destino de varias generaciones.

Sin embargo, son las mujeres quienes sostienen el corazón de la historia. Clara del Valle, dotada de habilidades sobrenaturales, su hija Blanca y su nieta Alba construyen una narrativa donde el amor, la memoria y la resistencia femenina son ejes fundamentales.

A través de ellas, la serie explora temas como la lucha de clases, la violencia política, el poder, el paso del tiempo y la importancia de la memoria.

El relato combina elementos históricos con realismo mágico: espíritus, visiones y fenómenos sobrenaturales conviven con hechos como reformas sociales, tensiones políticas y una represión que recuerda al golpe militar chileno de 1973.

Formato y calendario de estreno

La producción contará con ocho episodios, con una duración aproximada de entre 45 y 80 minutos cada uno, y estará disponible en calidad 4K con Dolby Atmos.

El lanzamiento será escalonado:

29 de abril: estreno de los primeros tres episodios

6 de mayo: dos nuevos capítulos

13 de mayo: los tres episodios finales

Este formato busca mantener el interés del público mientras se desarrolla la compleja narrativa de la familia Trueba.

Un elenco internacional

La serie reúne a un reparto diverso con fuerte presencia latinoamericana. Entre los protagonistas destacan:

Alfonso Herrera como Esteban Trueba

Nicole Wallace como Clara del Valle joven

Dolores Fonzi como Clara adulta

Fernanda Urrejola como Blanca adulta

Fernanda Castillo como Férula Trueba

Maribel Verdú como Tránsito Soto

Juan Pablo Raba como el Tío Marcos

La mezcla de talentos de distintos países busca aportar autenticidad a una historia profundamente arraigada en la identidad latinoamericana.

Una adaptación con respaldo de su autora

La propia Isabel Allende participa como productora del proyecto, junto a la actriz y productora Eva Longoria.

En declaraciones oficiales, Allende expresó su entusiasmo por ver su primera novela convertida en una serie tras más de 40 años de su publicación.

El proyecto forma parte de una tendencia creciente de adaptar grandes obras latinoamericanas a formatos televisivos, como lo han hecho plataformas con títulos como Cien años de soledad o Pedro Páramo.

Más allá del drama familiar, La Casa de los Espíritus aborda problemáticas que siguen resonando en la actualidad: la desigualdad social, el autoritarismo, la violencia de género y la lucha por la memoria histórica.

El uso del realismo mágico, donde lo sobrenatural se integra de forma natural en la vida cotidiana, refuerza el carácter simbólico de la historia, permitiendo explorar lo íntimo y lo político desde una perspectiva única.

Con una producción ambiciosa, un elenco sólido y el respaldo de su autora, esta nueva versión de La Casa de los Espíritus se perfila como uno de los estrenos más relevantes del año.

Para quienes ya conocen la novela, la serie promete una adaptación fiel pero expandida. Para nuevos espectadores, representa una puerta de entrada a una de las obras más importantes de la literatura latinoamericana contemporánea.

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