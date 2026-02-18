Podcast
Whats_App_Image_2026_02_18_at_4_42_28_PM_95be78bfa4
Tamaulipas

Morena denuncia burla a la justicia en el caso Cabeza de Vaca

La presidenta se refirió al caso del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, señalando que este proceso revela una realidad preocupante

  • 18
  • Febrero
    2026

En conferencia de prensa, La Dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional en Tamaulipas, María Guadalupe Núñez enfatizó que toda persona debe responder ante la ley. Aunque MORENA no interviene en procesos judiciales, sostiene firmemente que los asuntos deben resolverse en tribunales.

La presidenta se refirió al caso del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, señalando que este proceso revela una realidad preocupante.

"Queda claro que durante años se intentó burlar la justicia", señaló al referirse a la reciente resolución del Tribunal de Disciplina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que confirma que un juez actuó ilegalmente para proteger al exgobernador. "No fue un error ni una confusión; fue una actuación parcial que obstaculiza la justicia durante cuatro años", añadió.

Núñez expresó que hoy en día hay quienes están asustados por lo que les espera, mientras el pueblo exige rendición de cuentas. Mencionó que las suspensiones judiciales han frenado procesos que interferían en materia electoral y que buscaban devolver derechos políticos a aquellos que enfrentan órdenes de aprehensión por delitos federales. "Eso tiene un nombre: red de corrupción". 

WhatsApp Image 2026-02-18 at 4.46.52 PM.jpeg

La inhabilitación del juez es, según Núñez, una señal de que el país está cambiando. "La impunidad no puede ser eterna; la justicia no puede servir a intereses de grupos", afirmó. En este sentido, dejó claro que "nadie está por encima de la ley: ni exgobernadores, ni jueces, ni funcionarios en complicidad".

Hizo un llamado a investigar si hubo operadores judiciales que respondieron a una protección política y destacó que la transformación implica limpiar las instituciones. 

"Tamaulipas merece un poder judicial que sirva al pueblo y no a intereses particulares. La justicia tarda, pero llega, y cuando llega, marca un antes y un después", señaló. 

Sobre el Operativo de Enjambre, la presidenta de Morena reiteró que el partido no encubre a nadie. "Quien comete un delito, debe pagar. Si alguna autoridad es investigada, respetaremos el resultado de las investigaciones".


