Busca NL premio internacional del Estado Americano del Deporte

Nuevo León se posicionó como candidato oficial para recibir el distintivo internacional “Estado Americano del Deporte”, otorgado por la Asociación de Capitales y Ciudades del Deporte (ACES Europe).

El gobernador Samuel García destacó que la nominación internacional es un reconocimiento a la inversión histórica en infraestructura y al impulso del alto rendimiento en la entidad.

Tras una reunión con delegados de la UNESCO y representantes de ACES, el mandatario estatal afirmó que esta nominación refleja el compromiso de la entidad con el desarrollo deportivo.

“Han estado haciendo visitas a Niños Héroes, a nuestras instalaciones, a las Villas Bremer, ya les dijimos que vamos por 500 canchas, que viene el Mundial. En fin, la inversión tan importante en materia deportiva, educativa y alto rendimiento”, expresó el mandatario estatal. “Nuevo León primer lugar en todo y estamos también luchando para ser primer lugar en deportes”, apuntó.

Como parte del proceso de evaluación, un comité internacional con representantes de Italia, Madrid y Chile realizó recorridos por instalaciones emblemáticas como el Parque Niños Héroes y las Villas Bremer.

Durante la visita, el Ejecutivo resaltó los proyectos clave que respaldan la candidatura como la meta de 500 canchas, un plan de expansión de espacios deportivos comunitarios.

Visión mundialista con la preparación de la infraestructura de cara al Mundial 2026

Y la inversión Integral con apoyo directo a la educación deportiva y al alto rendimiento, y por último, evaluación de alto nivel.

La directora del INDE, Melody Falcó Díaz, explicó que la delegación evaluó no solo la infraestructura física, sino también los programas sociales, estudiantiles y el desempeño de los equipos profesionales del estado.

“Estamos seguros de que cumplimos con lo necesario para tener este nombramiento que nos daría un reconocimiento a este sexenio donde el Gobernador Samuel García le ha gustado muchísimo el tema del deporte, desde la base hasta el alto rendimiento”, señaló Falcó.

¿Qué es Aces Europe?

Es una organización sin fines de lucro con sede en Bruselas, Bélgica, que promueve el deporte como una herramienta de desarrollo social e inclusión, s alud y bienestar y desarrollo sostenible y cohesión comunitaria.

El título de “Estado Americano del Deporte” es una distinción bajo el modelo ACES para territorios fuera de Europa que demuestran un impacto social medible y una visión de legado institucional en materia deportiva.

Comentarios