tamaulipas_oxxos_7a7a8fe445
Tamaulipas

Refuerzan seguridad y cadena de tiendas vuelven a operar

Femsa informó que las 31 tiendas del municipio operan con normalidad, luego de coordinar acciones de seguridad con el gobierno estatal tras robos recientes

  • 15
  • Enero
    2026

La cadena de tiendas Oxxo confirmó que todas sus sucursales en el municipio de Río Bravo continúan operando con normalidad, luego de que en días recientes se registraran incidentes de seguridad que obligaron a suspensiones temporales en algunas unidades del norte de Tamaulipas.

La empresa destacó que, tras establecer comunicación con el Gobierno de Tamaulipas, se reforzó la coordinación en materia de seguridad, lo que permitió restablecer las actividades sin afectar el servicio a la población. Jorge Sánchez, gerente de Operaciones de Oxxo, subrayó que el diálogo con las autoridades estatales ha sido clave para generar condiciones que garanticen una operación segura y responsable.

A través de un comunicado, Femsa informó que las 31 tiendas ubicadas en este municipio fronterizo se encuentran abiertas y funcionando de manera regular, como resultado del acompañamiento institucional enfocado en la protección del personal, clientes y la comunidad.

La semana pasada, una serie de robos en distintas sucursales llevó al cierre provisional de algunos establecimientos, medida que se tomó para facilitar las investigaciones correspondientes y salvaguardar la integridad de los trabajadores. El alcalde de Río Bravo, Miguel Ángel Almaraz, confirmó en su momento que la interrupción de actividades respondió a estos hechos delictivos.

El restablecimiento total del servicio se dio el pasado 10 de enero, de acuerdo con información difundida por la Vocería de Seguridad de Tamaulipas, que señaló la implementación de operativos de vigilancia permanente y presencia preventiva de la Guardia Estatal en diversos puntos de la ciudad, estrategia que posteriormente fue respaldada por la empresa.

Femsa reiteró que la coordinación con autoridades municipales y estatales ha permitido fortalecer las condiciones de seguridad en Río Bravo, lo que mantiene en operación a todas las tiendas de la cadena en el municipio.

Finalmente, la empresa reafirmó su compromiso de seguir ofreciendo sus servicios con responsabilidad social, priorizando la seguridad de sus colaboradores y clientes, y manteniéndose como un actor activo en el desarrollo económico local.

Cabe recordar que no es la primera ocasión en que Oxxo enfrenta cierres relacionados con temas de seguridad en Tamaulipas. En 2024, alrededor de 200 tiendas en Nuevo Laredo suspendieron operaciones de manera temporal, las cuales se reanudaron posteriormente tras acuerdos con las autoridades estatales. En el caso de Río Bravo, la situación fue atendida oportunamente y las tiendas ya operan de forma habitual.


