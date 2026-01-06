Prevén elegir al nuevo fiscal Anticorrupción el 26 de enero

El Congreso del Estado de Tamaulipas arrancó el 2026 con el proceso en marcha para definir quién encabezará la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, un cargo considerado estratégico para el fortalecimiento institucional de la entidad. De acuerdo con el diputado local Humberto Prieto Herrera, presidente de la Junta de Gobierno del Poder Legislativo, la designación del nuevo fiscal está prevista para concretarse el próximo 26 de enero.

El legislador explicó que la convocatoria para ocupar el cargo permanece abierta hasta el viernes 9 de enero y que, hasta ahora, únicamente una persona ha formalizado su registro. No obstante, aclaró que esta baja participación responde principalmente al periodo vacacional de fin de año, por lo que no descartó que en los próximos días se incremente el número de aspirantes.

Prieto Herrera señaló que el proceso aún se encuentra en una etapa temprana y confió en que más perfiles interesados, que cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria, se inscriban antes del cierre del registro. “Por el momento contamos con una sola persona registrada, seguramente por el tema de las vacaciones, pero esperamos que conforme avancen los días se sumen más aspirantes que reúnan el perfil requerido”, comentó.

Actualmente, la Fiscalía Anticorrupción opera bajo la figura de un encargado de despacho, situación que se mantiene desde el pasado 15 de diciembre, luego de que su anterior titular, Jesús Eduardo Govea, asumiera el cargo como Fiscal General de Justicia del Estado. Esta transición hizo necesario que el Congreso activara el procedimiento para la designación definitiva del nuevo fiscal especializado.

Finalmente, el presidente de la Junta de Gobierno subrayó que el Poder Legislativo dará cumplimiento puntual a cada una de las etapas del proceso, con el objetivo de realizar el nombramiento en la fecha prevista y garantizar certeza institucional en una de las áreas clave para la vigilancia y el combate a la corrupción en Tamaulipas.

