Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_01_05_at_11_50_51_PM_ee615347e8
Tamaulipas

Prevén elegir al nuevo fiscal Anticorrupción el 26 de enero

El Legislativo prevé nombrar el próximo 26 de enero al titular Anticorrupción; la convocatoria cierra el 9 de enero y, hasta ahora, solo hay un aspirante

  • 06
  • Enero
    2026

El Congreso del Estado de Tamaulipas arrancó el 2026 con el proceso en marcha para definir quién encabezará la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, un cargo considerado estratégico para el fortalecimiento institucional de la entidad. De acuerdo con el diputado local Humberto Prieto Herrera, presidente de la Junta de Gobierno del Poder Legislativo, la designación del nuevo fiscal está prevista para concretarse el próximo 26 de enero.

El legislador explicó que la convocatoria para ocupar el cargo permanece abierta hasta el viernes 9 de enero y que, hasta ahora, únicamente una persona ha formalizado su registro. No obstante, aclaró que esta baja participación responde principalmente al periodo vacacional de fin de año, por lo que no descartó que en los próximos días se incremente el número de aspirantes.

Prieto Herrera señaló que el proceso aún se encuentra en una etapa temprana y confió en que más perfiles interesados, que cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria, se inscriban antes del cierre del registro. “Por el momento contamos con una sola persona registrada, seguramente por el tema de las vacaciones, pero esperamos que conforme avancen los días se sumen más aspirantes que reúnan el perfil requerido”, comentó.

Actualmente, la Fiscalía Anticorrupción opera bajo la figura de un encargado de despacho, situación que se mantiene desde el pasado 15 de diciembre, luego de que su anterior titular, Jesús Eduardo Govea, asumiera el cargo como Fiscal General de Justicia del Estado. Esta transición hizo necesario que el Congreso activara el procedimiento para la designación definitiva del nuevo fiscal especializado.

Finalmente, el presidente de la Junta de Gobierno subrayó que el Poder Legislativo dará cumplimiento puntual a cada una de las etapas del proceso, con el objetivo de realizar el nombramiento en la fecha prevista y garantizar certeza institucional en una de las áreas clave para la vigilancia y el combate a la corrupción en Tamaulipas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_01_06_at_3_03_37_PM_252f910f5a
Américo Villarreal exhorta a redoblar el trabajo en 2026
Whats_App_Image_2026_01_06_at_2_39_46_PM_309c553395
Tamaulipas beneficia a 33,000 menores con programas de protección
localizan_cuerpo_libramiento_reynosa_c3deeb3c9c
Hallan cuerpo en libramiento II Sur, en Reynosa
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_01_06_at_3_03_37_PM_252f910f5a
Américo Villarreal exhorta a redoblar el trabajo en 2026
Whats_App_Image_2026_01_06_at_2_39_46_PM_309c553395
Tamaulipas beneficia a 33,000 menores con programas de protección
amacc_venezuela_sheinbaum_invasion_eua_571b963135
Rechaza AMACC invasión de EUA en Venezuela y respalda a Sheinbaum
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2026_01_04_T094759_685_db4ebc0b9e
Hallan sin vida a empresario tequilero Adrián Corona en Jalisco
Whats_App_Image_2026_01_05_at_1_45_01_AM_7d337e4183
Trasciende que proyecto hídrico no contempla a Coahuila
EH_FOTO_VERTICAL_9_f4f2eea110
Maduro enfrenta a EUA; volverá a la corte de Manhattan en marzo
publicidad
×