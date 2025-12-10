Congreso discute 330 dictámenes, la mayoría son cuentas públicas

En la sesión que se lleva a cabo en el pleno legislativo, el Diputado de Morena, Humberto Prieto Herrera, presidente de la junta de gobierno, explicó que se están revisando un total de 330 dictámenes de los cuales 30 corresponden a leyes de ingresos municipales, mismas que no presentaron cambios, y 300 son cuentas públicas de diferentes entes públicos.

De las 300 cuentas públicas del ejercicio 2021, se dictaminaron 15; de estas, dos cumplieron con la normativa y 13 no lo hicieron. Para el ejercicio 2022, se tienen 90 cuentas públicas, de las cuales 49 cumplieron con las regulaciones y 41 no.

En cuanto a las cuentas públicas del 2023, se están evaluando 195, de las cuales 104 cumplieron y 92 no.

Por su parte el Diputado de Morena Isidro Vargas Fernández, presidente de la Comisión de Finanzas, enfatizó que este proceso debe entenderse como un ejercicio de estado que no está influenciado por inclinaciones partidistas ni coyunturas, sino que se trata de un compromiso de transparencia y la rendición de cuentas que todos los entes públicos deben cumplir.

Esta misma tarde, el secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez González, acudirá al poder legislativo para exponer ante las y los diputados de las diversas fracciones parlamentarias de las comisiones unidas de Finanzas, Planeación, Presupuesto y Deuda Pública con la de Estudios Legislativos, todos los detalles del Proyecto de Paquete Económico 2026, que estima un monto de 81 mil millones de pesos, sin nuevos impuestos y con énfasis en inversión y bienestar social en beneficio de las familias tamaulipecas.

El próximo viernes 12 de diciembre será la dictaminación y posteriormente puesta a disposición del pleno legislativo en la sesión plenaria correspondiente, a fin de que sea votada, sesión que se realizará el próximo lunes 15 de diciembre, la última del 2025.

